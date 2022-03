Tesla will im März erste deutsche Model Y an Kunden übergeben

Tesla hat vor wenigen Tagen den Genehmigungsbescheid für seine deutsche „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin erhalten. Bevor dort in der Gemeinde Grünheide Elektroautos zum Verkauf produziert werden dürfen, sind noch einige Auflagen zu erfüllen. Tesla geht offenbar davon aus, noch im März die ersten deutschen Exemplare seines Mittelklasse-SUV Model Y an Kunden übergeben zu können.

Kürzlich wurde bekannt, dass erste Besteller des Model Y in der sportlichen Topversion Performance die letzten Daten vor der Übergabe angeben sollen. Anschließend verschickte Tesla interne Einladungen zu einem „Delivery Day“ (Liefertag) am 22. März, also in zehn Tagen, berichtet Teslamag. Später tauchten dann unter anderem auf Twitter Informationen zum Ablauf des Übergabe-Events auf.

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel hat erklärt, dass der US-Hersteller innerhalb von zwei Wochen die Nachweise vorlegen wolle, die nach der Genehmigung für die Inbetriebnahme der Gigafactory noch erforderlich sind. Die knappe Frist sei ehrgeizig, aber „in Tesla-Geschwindigkeit“ wohl machbar. Zu der Übergabe der ersten 30 Model Y an ihre Besteller werden laut Teslamag in Grünheide CEO Elon Musk sowie bundespolitische Prominenz bis hin zu Kanzler Olaf Scholz erwartet.

Teslas erste europäische Elektroauto-Fabrik und die ebenfalls am Brandenburger Standort geplante Batterieproduktion verspäten sich um mehrere Monate. Eigentlich sollten schon seit Sommer letzten Jahres Model Y für die Serie gebaut werden, das klappte aber nicht. Tesla führte das Elektroauto daher durch Export aus seiner China-Fabrik in Europa ein. Später soll auch die derzeit ebenfalls aus der Volksrepublik in die Region kommende Mittelklasse-Limousine Model 3 bei Berlin entstehen.

Mit dem Bau der ersten Elektroauto-Fabrik Teslas in Europa wurde im Frühjahr 2020 auf einem 300 Hektar großen Grundstück in Grünheide südöstlich von Berlin begonnen. Dazu wurden 19 Zulassungen auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch das Landesamt für Umwelt auf Risiko des Unternehmens erstellt. Im schlechtesten Fall hätte Tesla auf eigene Kosten rückbauen müssen. Errichtet wird in Grünheide auch eine Fabrik zur Produktion von Batteriezellen.

Für die deutsche Gigafactory ist laut Tesla zunächst eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 500.000 Elektroautos vorgesehen. Eine bereits geplante Kapazitätserweiterung auf eine Million Fahrzeuge wurde laut Berichten wegen des verspäteten Starts der Serienproduktion vorerst auf Eis gelegt. Wann die Akkufertigung beginnen soll und welche Mengen geplant sind, ist noch nicht bekannt.

Bürokratie & Proteste

Dass die hiesige Gigafactory für deutsche Verhältnisse zwar sehr schnell, aber nicht in der von Tesla erhofften Rekordzeit den Betrieb aufnehmen kann, liegt laut dem Konzern vor allem an der Bürokratie. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat eingeräumt, dass Prozesse für solche Projekte beschleunigt werden müssen.

Auch und insbesondere verantwortlich für die Verzögerungen sind anhaltende Einwände und Proteste von Anwohnern sowie Umweltschützern. Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass der Standort eine Gefahr für das Trinkwasser der Region darstellen soll. Tesla hat das dementiert. Das Brandenburger Umweltministerium hat die Befürchtung eines drohenden Wassermangels für die Fabrik nach einem aktuellen Gerichtsurteil zurückgewiesen.

„Es wird einen wesentlich niedrigeren Bedarf erst mal geben und den sehen wir auch als gesichert an“, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) im Umweltausschuss des Landtags. Deshalb sei alles „im grünen Bereich“. Vogel sprach von einer Gespensterdiskussion. Der Wasserverband Strausberg-Erkner nutze bisher nicht alle genehmigten Wassermengen von 17 Millionen Kubikmeter pro Jahr, sondern rufe regelmäßig zehn Millionen Kubikmeter im Jahr ab.