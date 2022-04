Videos zeigen kürzlich eröffnete deutsche Tesla-„Gigafactory“ von innen

Tesla hat im März nach über einem halben Jahr Verzögerung seine deutsche „Gigafactory“ offiziell eröffnet. Zuerst entsteht in der Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide nahe Berlin das Mittelklasse-SUV Model Y. Wie es in dem Elektroauto-Werk aussieht, zeigen zwei aktuelle Videos.

Das erste Video zeigt Bilder, die bei einem rasanten Flug mit einer Drohne durch die diversen Arbeitsbereiche, Fertigungslinien und sogar Rohkarossen gemacht wurden. Die Qualität der Aufnahmen lässt zu wünschen übrig, da es sich wohl nur um ein bei der Eröffnung der deutschen Gigafactory von einem Monitor abgefilmtes Video handelt. Das Original wird laut dem Drohnenpilot zu einem späteren Zeitpunkt von Tesla präsentiert.

Ein weiteres, kurz nach der Inbetriebnahme der Elektroauto-Fabrik in Brandenburg bereitgestelltes Video wurde von Tesla auf seinem Twitter-Account geteilt. Der US-Hersteller wirbt damit um Mitarbeiter für seine erste Produktionsstätte in Europa und rückt entsprechend verschiedene Aufgabenbereiche in den Fokus.

Neben dem Model Y will Tesla später auch die mittelgroße Limousine Model 3 in Deutschland herstellen. Aktuell wird sie noch – wie bis vor Kurzem auch das Model Y – aus China importiert. Darüber hinaus ist am Standort bereits die Produktion von Batteriezellen in Vorbereitung. Firmenchef Elon Musk hat erklärt, in Grünheide die weltgrößte Batteriefabrik realisieren zu wollen.

Mittelfristig plant Tesla in Brandenburg mit einer jährlichen Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen. Bei Vollauslastung sollen bis zu 12.000 Mitarbeiter Elektroautos, Batteriezellen, Batteriesyteme, E-Motoren, Kunststoffteile, Sitze, Achsen und mehr herstellen. Ab wann lokal Akkus gefertigt werden, ist noch offen. Tesla sieht eine Batterieproduktion von bis zu 50 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr vor. Damit soll die Gigafactory Berlin-Brandenburg der europaweit erste Produktionsstandort von E-Autos und Batterien am gleichen Ort werden.