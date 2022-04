Fisker will Produktionskapazität für E-SUV Ocean verdreifachen

Das kalifornische Start-up Fisker Inc. kann sich laut seinem Gründer und Namensgeber über großes Interesse an seinem kommenden Elektro-SUV Ocean freuen. Henrik Fisker hofft daher, dass der kanadische Zulieferer und Auftragsfertiger Magna die Produktion in seinem Werk in Österreich ab 2024 auf 150.000 Fahrzeuge steigern kann.

Fisker Inc. hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 40.000 Reservierungen für den Ocean entgegengenommen, der Ende 2022/Anfang 2023 neben den USA auch hier ab 41.560 Euro starten soll. Das Unternehmen rechne damit, dass sich diese Zahl bis zum Jahresende verdoppeln wird, sagte CEO Fisker in einem Interview mit Automotive News.

Magna, das in seinem Werk in Graz auch die 5er-Limousine von BMW und die Mercedes G-Klasse im Auftrag fertigt, will im November mit der Herstellung des Ocean beginnen. 2020 hatten Fisker und Magna eine Vereinbarung über die Produktion von 50.000 Fahrzeugen im Jahr 2023 unterzeichnet. Henrik Fisker sagte, er sei zuversichtlich, dass der Fertigungspartner die Produktion im folgenden Jahr verdreifachen kann.

„Die großen Autohersteller arbeiten jetzt an ihren zweiten großen Modellen, in die sie ihre bisherigen Erfahrungen einfließen lassen, und viele davon werden ab 2025 auf den Markt kommen“, so Fisker. „Bis dahin haben wir die Chance, einzusteigen.“ Dass der Autounternehmer mit Blick auf die Produktionsaussichten optimistisch ist, liegt auch an der engen Beziehung zu Magna, das sechs Prozent der Anteile an dem Start-up hält. Bei der dem Ocean zugrundeliegenden Technologie sind die Unternehmen ebenfalls Partner.

Der Ocean wird in drei Versionen mit zwei verschiedenen Batterietypen und Leistungsstufen angeboten. Das Grundmodell mit 205 kW (279 PS) starkem Heckantrieb und 440 Kilometer Reichweite nutzt günstigere Lithium-Ionen-Phosphat-Akkus. Das helfe, einige der Preissteigerungen bei Rohstoffen, insbesondere Nickel, zu bewältigen, erklärte der CEO. Preissteigerungen wie bei anderen Anbietern hat er kürzlich vorerst ausgeschlossen.