Aiways feiert zwei Jahre Exporte, nächstes Elektroauto kommt im Herbst

Das chinesische Elektroauto-Start-up Aiways hat bekräftigt, in Europa weiter expandieren zu wollen. Dazu bringt das Unternehmen nach dem zweiten Exportjahr ein weiteres Modell auf den Markt, das neben dem SUV U5 angeboten wird.

Man sei mittlerweile in 14 wichtigen europäischen Märkten sowie Israel tätig, wobei zuletzt Kroatien, Lettland, die Färöer und Slowenien hinzugekommen seien, so Aiways in einer Mitteilung. Das Wachstum solle durch die Einführung eines neuen Modells pro Jahr beschleunigt werden, beginnend mit dem neuen SUV-Coupé U6 in diesem Jahr.

Zu Beginn des Jahres hat Aiways eine neue Managementstruktur eingeführt, neue Fachkräfte eingestellt und zusätzliches Kapital eingesammelt, um sein internationales Wachstum voranzutreiben. Die Investition soll die Entwicklung der digitalen Fähigkeiten der Marke beschleunigen, um den Absatz in bestehenden und neuen Märkten zu fördern.

„Wir haben die letzten zwei Jahre damit verbracht, den Namen Aiways erfolgreich in Europa zu etablieren. Jetzt ist unsere Marke auf dem hart umkämpften europäischen Markt bereits bekannter als in China“, sagte der für das Auslandsgeschäft zuständige Manager Alexander Klose. „Wir werden nun unsere Pläne forcieren, neue Partnerschaften in den Bereichen Technologie und Lifestyle aufzubauen, mit denen wir die Attraktivität unserer Marke und unserer einzigartigen Produkte bei den anspruchsvollen europäischen Kunden weiter steigern werden.“

Der U6 soll im Herbst 2022 nach Europa kommen. Davor erhält der U5 ein Update, um seine Attraktivität zu steigern. Das aufgerüstete Modell verfügt über eine 11-kW-AC-Ladefunktion sowie Detailverbesserungen. Die Reichweite mit der 63 kWh starken Batterie beträgt weiter bis zu 410 Kilometer. Technische Daten zum neuen U6 wurden noch nicht veröffentlicht.

Aiways glaubt weiter fest an den Erfolg in Europa. „Mit seiner wachsenden Modellpalette an technisch ausgereiften, designorientierten und erschwinglichen E-Fahrzeugen wird Aiways eine herausragende Position auf dem europäischen E-Fahrzeugmarkt einnehmen“, heißt es. Das Unternehmen will seinen Absatz bis Ende 2022 auf eine fünfstellige Zahl steigern. Das Ziel wird Unternehmensangaben nach durch die Nachfrage gestützt: Aus den Märkten lägen bereits mehr als 20.000 Bestellanfragen vor, ohne dass man aktives Marketing betrieben habe, so Aiways.