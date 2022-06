Studie: Deutsche halten am stärksten an ihrem Verbrenner fest

Für die Studie „Best-Xperience Mobility“ wurden in 50 Großstädten fünf europäischer Länder 10.744 Personen befragt. Das Ergebnis zeigt eine relative Beharrlichkeit der Deutschen in puncto Mobilitätsverhalten. Der Umstieg auf das E-Auto fällt ihnen demnach schwerer als Kunden anderer Länder, auch ihren Automobilherstellern bleiben sie vergleichsweise treu. 80 Prozent erwägen selbst nach negativen Erfahrungen, ihre gewohnte Automarke erneut zu kaufen. Jüngere Kunden empfehlen ihre Automarke allerdings seltener weiter.

Die Studie hat die Präferenzen von Automobilkunden und Nutzern weiterer Mobilitätsservices in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Italien und Frankreich erhoben. Die Ergebnisse zeigen teilweise erhebliche Diskrepanzen zwischen den Erwartungen und Angeboten an Mobilität. „Wir steuern auf einen epochalen Umbruch in der Mobilität zu und müssen uns mehr damit befassen, welche Wege die Kunden mitgehen“, so Joachim Pawlik, Chef der an der Auswertung beteiligten Unternehmensberatung Pawlik Group.

Zum Trendthema Elektromobilität wurden Autohalter befragt, ob sie in den nächsten drei Jahren ein elektrisches oder hybrides Fahrzeug erwerben werden. Im Ländervergleich ist Deutschland mit 24 Prozent Schlusslicht. „Die Deutschen halten am stärksten an ihrem Verbrenner fest“, sagt Pawlik-Berater Henrik Meyer-Hoeven. In Italien planen fast doppelt so viele der Befragten (47 %) den Kauf eines E-Autos. Frauen haben weniger Interesse an Elektromobilität als Männer. Die meisten Interessenten finden Anbieter in Deutschland in der Altersklasse von 35 bis 44 Jahren. Hier hat immerhin jeder Dritte Interesse an einem Kauf (34 %).

Aufgrund der gestiegenen Spritpreise wird das Auto zurzeit oftmals stehen gelassen. Bis auf Spanien würden die Nutzer aber in allen anderen Ländern eher nicht empfehlen, auf Alternativen umzusteigen. Die Aufgabe des eigenen Autos zugunsten von alternativer Mobilität ist in Deutschland nur für 13 Prozent der Umfrageteilnehmer eine Option. Die Wahrscheinlichkeit, eine Geteilte-Mobilität-Dienstleistung als Haupttransportmittel zu verwenden, liegt bei zehn Prozent (Spanien 14 %, Großbritannien 16 %, Frankreich 16 %. Italien 18 %).

In Spanien sind öffentliche Verkehrsmittel der beliebteste Mobilitätsservice. Am schlechtesten wurden sie in Italien bewertet, Deutschland liegt im Mittelfeld. Aufgrund des häufig schlechten Kundenerlebnisses mit öffentlichen Verkehrsmitteln suchen laut der Studie Nutzer zunehmend Alternativen in „Sharing“-Lösungen. Die klassische Mitfahrzentrale wird dabei derzeit noch am häufigsten weiterempfohlen. Für neuere innerstädtische Dienstleistungen sind die Befragten weniger offen, weil vielen die Handhabung nicht klar genug ist.

Die Kunden in Deutschland vertrauen ihrer Automarke laut der Auswertung noch stark: 64 Prozent der Befragten sind zufrieden mit dem Kundenerlebnis der Automobilindustrie. 35 Prozent sagten sogar, dass Automobilunternehmen ihre Erwartungen im Service und in der Betreuung übertreffen. 80 Prozent der deutschen Kunden erwägen, ihrer Marke auch nach einer schlechten Erfahrung treu zu bleiben. Im Gegensatz zu Italien laufen demnach enttäuschte Kunden hierzulande nicht sofort zur Konkurrenz über. Dennoch sollten sich die Unternehmen nicht darauf ausruhen, warnen die Pawlik-Berater: Jüngere Kunden seien wechselbereiter als ältere und auch die Weiterempfehlungsrate sinke deutlich. Über 35-Jährige würden ihre Automarke dreimal häufiger weiterempfehlen als 18- bis 34-Jährige.