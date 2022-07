Hyundai gibt technische Details des Ioniq 6 bekannt

Hyundai hat weitere Details zum kürzlich enthüllten Ioniq 6 bekannt gegeben. Das jüngste Modell der Elektroauto-Submarke Ioniq basiert wie der zuvor gestartete Crossover Ioniq 5 auf der “Electric Global Modular Platform“ (E-GMP). Die Sportlimousine wird laut den Südkoreanern eine elektrische Reichweite von über 610 Kilometern erreichen und besonders schnell laden. Zudem verfüge das Modell über das bisher aerodynamischste Design der Marke und eine Reihe neuer Funktionen.

Der Ioniq 6 ist 4855 Millimeter lang, 1880 Millimeter breit und 1495 Millimeter hoch. Der Radstand von 2995 Millimetern erlaubt einen großzügigen Innenraum, den Hyundai „als komfortablen und persönlichen Rückzugsort“ bewirbt. Dazu trügen unter anderem bequeme Sitze mit Relax-Funktion (optional) in der ersten Reihe bei. Darüber hinaus seien alle Sitze speziell für vollelektrische Fahrzeuge entwickelt und etwa 30 Prozent schmaler als in herkömmlichen Modellen, was den Passagieren mehr Platz biete. Vier USB-Anschlüsse des Typs C und ein USB-Anschluss des Typs A helfen bei der Stromversorgung zusätzlicher Geräte der Passagiere.

Mit dem „EV Performance Tune-up System“ kann der Fahrer Lenkkraft, Motorleistung, Empfindlichkeit des Gaspedals und einen manuell zuschaltbaren Allradantrieb nach seinen Wünschen konfigurieren und mit verschiedenen Kombinationen auf sich abstimmen. Zudem verfügt der Ioniq 6 mit dem „e-Active Sound Design“ über einen „optimalen, raumschiffähnlichen Klang im Innenraum, der sich je nach Fahrzustand ändert“, heißt es.

Der modulare Armaturenträger integriert neben dem 12-Zoll-Infotainment-Display ein ebenso großes digitales Cockpit. Das Infotainmentsystem bietet eine Echtzeit-Kartendarstellung des Fahrradius auf Basis des aktuellen Ladezustands. Die „Connected-Car“-Services des Systems helfen bei der Suche und Planung der besten Route, beispielsweise um eine Ladestation auf dem Weg zu erreichen. Zudem können per „Over-the-Air“-Update über das Netz das Infotainmentsystem und Kartenmaterial aktualisiert werden. Smartphones können über Apple CarPlay und Android Auto eingebunden werden. Der Hyundai Ioniq 6 erlaubt eine Bluetooth-Mehrfachverbindung, sodass zwei Geräte gleichzeitig gekoppelt werden können. „Die acht Lautsprecher des Premium-Soundsystems von Bose, einschließlich eines Subwoofers, sind so im gesamten Fahrzeug platziert, dass sie für ein hochwertiges Musikerlebnis sorgen“, so Hyundai.

Mehrere Motor- und Batteriepakete

Der Kunde kann beim Ioniq 6 zwischen mehreren Motor- und Batteriepaketen wählen. Die 77,4-kWh-Batterie mit großer Reichweite steht mit einem Elektromotor und Heckantrieb oder mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb zur Verfügung. Das Topmodell bietet eine Systemleistung von 239 kW/325 PS und 605 Nm Drehmoment, damit soll der Sprint von 0 auf 100 km/h in 5,1 Sekunden gelingen. In Kombination mit der 53-kWh-Standardbatterie, 18-Zoll-Rädern und Heckantrieb soll der Verbrauch des Ioniq 6 gemäß WLTP-Norm bei unter 14 kWh/100 km liegen. Das mache das Elektroauto zu einem der energieeffizientesten Fahrzeuge auf dem Markt, erklärt Hyundai.

Die Batterie des Ioniq 6 soll sich mit seiner 800-Volt-Technik an 350-kW-Ladesäulen in 18 Minuten von 10 Prozent auf 80 Prozent laden lassen. Wie der Ioniq 5 verfügt auch der Ioniq 6 über die „Vehicle-to-Load“-Funktion (V2L), mit der sich beliebige elektrische Geräte aufladen lassen – etwa bei Stromausfällen oder beim Camping. Dafür stehen zwei Steckdosen zur Verfügung: Eine außen am Fahrzeug in der Ladeklappe und eine im Interieur unterhalb der Rückbank, um Notebooks, Handys und andere Geräte aufzuladen.

Moderne Fahrerassistenzsysteme

Bei den Fahrerassistenzsystemen wirbt der Hersteller unter anderem mit dem „Autobahnassistent 2.0“, mit dem man auf der Autobahn einen bestimmten Abstand und eine bestimmte Geschwindigkeit zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten und den Ioniq 6 in der Spur halten kann, das soll auch auf kurvigen Strecken möglich sein. Gerät das Fahrzeug zu dicht an eine Fahrbahnseite, bringt es das System durch eine Lenkkorrektur zurück in die richtige Spur. Es erkennt zudem an bestimmten Parametern automatisch, ob sich der Ioniq 6 auf einer Autobahn befindet und aktiviert sich entsprechend. Bei Setzen des Blinkers leitet der Autobahnassistent 2.0 automatisch den vom Fahrer beabsichtigten Spurwechsel ein.

Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage analysiert das Fahrverhalten des Fahrers und nutzt den erlernten Fahrstil bei der automatischen Abstands- und Temporegelung. Der autonome Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung erkennt Objekte vor dem Ioniq 6 und reduziert die Kollisionsgefahr durch eine automatische Notbremsung. Besteht ein Risiko für eine Kollision, gibt das System zunächst eine Warnung aus. Reagiert der Fahrer nicht oder unzureichend, kann es eine Notbremsung durchführen.

Zu den weiteren Funktionen des teilautonomen Fahrens gehören eine intelligente Verkehrszeichenerkennung, die die Fahrzeuggeschwindigkeit an die Geschwindigkeitsbegrenzung anpasst, und ein Fernlichtassistent, der nachts das Fernlicht ein- und ausschalten kann, wenn sich ein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn nähert. Darüber hinaus bietet der Ioniq 6 mehrere Funktionen, die die Aufmerksamkeit des Fahrers betreffen: Der Aufmerksamkeitsassistent erkennt Ermüdungsanzeichen des Fahrers und erinnert an eine Pause. Der Anfahrhinweis warnt den Fahrer, wenn das vor ihm stehende Fahrzeug losfährt, und er beispielsweise an einer Ampel nach dem Wechsel auf Grün nicht reagiert. Fondpassagiere schützt der Ausstiegsassistent, indem er Alarm schlägt, wenn ein Insasse auf der Rückbank seine Tür öffnen möchte, obwohl sich von hinten ein Fahrzeug nährt.

Der Aktive Totwinkelassistent bremst bei Kollisionsgefahr durch Spurwechsel selektiv einzelne Räder, um den Ioniq 6 wieder in die ursprüngliche Spur zurückzuführen. Beim Ausparken bremst er ab, wenn der Fahrer sich von hinten nähernde Fahrzeuge übersieht. Bei Aktivierung des Blinkers zeigt das Fahrerdisplay des Totwinkelassistenten mit Monitoranzeige das Bild des toten Winkels an.

Eine Reihe von Komfortfunktionen erleichtern das Ein- und Ausparken. Dazu zählt der Parkassistent mit Fernbedienung. Der „Surround View Monitor“ zeigt einen Blick aus der Vogelperspektive auf die Umgebung des Fahrzeuges oder aus weiteren vom Benutzer auswählbaren Ansichten. Die Einparkhilfe mit Notbremsassistent soll Kollisionen mit Fußgängern und Gegenständen in der Umgebung des Fahrzeuges beim Einparken oder Ausparken vermeiden. Bei Kollisionsgefahr betätigt sie die Bremsen. Der Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion greift ein, wenn beim Zurücksetzen aus einer Garageneinfahrt oder Parklücke von der Seite kommende Fahrzeuge auf Kollisionskurs unterwegs sind. Dann ertönt ein Alarm und der Hyundai Ioniq 6 bremst selbsttätig ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Was der Ioniq 6 kostet, verrät Hyundai noch nicht. Kaufinteressenten können eine Angebotsanfrage abgeben und erhalten dann zu gegebener Zeit von Hyundai-Vertragshändlern ein unverbindliches Angebot.