Überarbeiteter Hyundai Ioniq 6 kostet ab 45.550 Euro

Hyundai gibt den Bestellstart des Facelifts des Ende 2022 eingeführten Ioniq 6 bekannt. Die stromlinienförmige Limousine wurde in zentralen Bereichen weiterentwickelt und verbindet nun laut dem Hersteller ein noch markanteres Design mit verbesserter Effizienz, moderner Technologie und einem erweiterten Ausstattungsangebot.

Das Facelift präsentiert sich mit feinen Exterieur-Retuschen wie modellierter Front- und Heckpartie, neuen LED-Signaturen sowie aktualisierten Farb- und Felgenoptionen. Das Haifischprofil des Ioniq 6 kommt nach dem Facelift noch markanter zur Geltung, nicht zuletzt durch die schmalen Scheinwerfer und die längere Karosse. „Im Innenraum setzen wertige Materialien, ein erweitertes Ambiente-Lichtsystem und neu gestaltete haptische Bedienoberflächen zusätzliche Akzente“, heißt es.

Gleichzeitig profitiert das Modell von größeren Batterien, die von 53 und 77,4 kWh auf jetzt 63 und 84 kWh gewachsen sind. Damit ergibt sich nach WLTP-Norm eine erhöhte Reichweite von bis zu 680 Kilometern, bisher waren maximal 614 Kilometer pro Ladung mit der Baureihe möglich. Als Verbrauch werden kombiniert 15,9 – 13,4 kWh/100 km angegeben.

Fünf verschiedene Ausstattungslinien

Im Zuge des Facelifts hat Hyundai neben der Basisversion die Centriq-Version und die Uniq-Version sowie erstmals die sportliche N Line und N Line X eingeführt. Die Basisversion der elektrischen Limousine gibt es mit unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Voll-LED-Scheinwerfern, Rückfahrkamera, Batterie-Vorkonditionierung sowie beheizbarem Lenkrad ab 45.550 Euro mit Heckantrieb, 63-kWh-Batterie und 125 kW/170 PS. Für 1.200 Euro kann die Wärmepumpe hinzugebucht werden.

Ab der Ausstattungsvariante Centriq gibt es den Ioniq 6 wahlweise mit einer 63- oder 84-kWh-Batterie, in dieser Version verfügt die elektrische Limousine immer über Heckantrieb. Die Preise starten hier bei 52.050 Euro. Abweichend zur Basisvariante bietet die Variante Centriq Matrix-LED-Scheinwerfer, Sitzpolster in Stoff-Leder-Kombination sowie elektrisch ausklappbare Türgriffe. Optional können sich Kunden für ein Glas-Schiebedach für 700 Euro Aufpreis sowie das Technik-Paket mit unter anderem Head-up-Display, 360°-Kamera und digitalem Fahrzeugschlüssel 2.0 für 2.600 Euro entscheiden.

Bei der auf Komfort ausgelegten Ausstattungslinie Uniq starten die Preise bei 60.500 Euro. Bei dieser Version wird die 84-kWh-Batterie entweder mit Heck- oder Allradantrieb kombiniert. Serienmäßig an Bord sind das Bose-Soundsystem, der Parkassistent mit Fernbedienung 2.0, eine 360°-Kamera, ein Head-up-Display, Sitzbelüftung für Fahrer und Beifahrersitz sowie das Lenkrad mit beleuchteten LED-Pixeln. Als Zusatzoptionen bietet Hyundai für den Ioniq 6 in der Uniq-Variante 20-Zoll-Leichtmetallfelgen (600 Euro), ein Glas-Schiebedach (700 Euro) und digitale Außenspiegel (1.300 Euro) an.

Die sportliche Variante N Line ist mit 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, N-Line-Exterieur und -Interieur mit 84-kWh-Batterie und entweder Heck- oder Allradantrieb ab 58.300 Euro erhältlich. Als Hecktriebler liefert der Motor 168 kW/229 PS, in der Allradversion sind es 239 kW/325 PS. „Die N Line betont den sportlichen Charakter des Fahrzeugs zum einen durch sein Außendesign mit speziellen Leichtmetallfelgen und zum anderen durch die exklusive Stoff-Leder-Polsterung der Sitze mit roten Ziernähten und roten Applikationen im Innenraum“, wirbt Hyundai. Für den Ioniq 6 N Line können zusätzlich ein Glas-Schiebedach für 700 Euro oder das Technik-Paket für 2.600 Euro erworben werden.

Die N Line X als nahezu vollausgestattete Variante bietet zusätzlich zur N Line das Bose-Soundsystem, eine 360-Grad-Kamera, ein Head-up-Display, ein mit LED-Pixeln beleuchtetes Lenkrad sowie eine Sitzpolsterung in Alcantara-Leder-Kombination. Die Preise starten bei 62.000 Euro für die Variante mit 84-kWh-Batterie und Heckantrieb und 65.250 Euro für den Allradantrieb. Optional erhältlich sind ein Glas-Schiebedach für 700 Euro sowie digitale Außenspiegel für 1.300 Euro.