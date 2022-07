Umfrage: Mehrheit der Premiumauto-Fahrer will auf Elektroauto umsteigen

80 Prozent der Fahrer von Premiumautos in Deutschland wollen in den kommenden fünf Jahren auf ein Elektrofahrzeug umsteigen. Mit 66 Prozent möchte die Mehrheit von ihnen das Fahrzeug finanzieren und nicht direkt kaufen. Das ergab eine Kantar-Umfrage im Auftrag von Mercedes-Benz Mobility unter mehr als 2500 markenübergreifenden Fahrern in Deutschland, USA und China.

Auch digitale Angebote erfreuen sich laut der Umfrage wachsender Beliebtheit: Der Online-Kontakt zum Anbieter gewinnt immer stärker an Bedeutung und ist inzwischen für die Mehrheit genauso wichtig wie ein persönlicher Ansprechpartner. Die größte Offenheit für smartes Bezahlen im Auto besteht derzeit in China (46 %). Potenzielle Nutzer des Service sehen darin einen Wettbewerbsvorteil des Anbieters gegenüber anderen Marktteilnehmern.

Das beliebteste Instrument im Bereich der Finanzdienstleistungen ist laut der Studie nach wie vor die Finanzierung (46 %), gefolgt von Auto-Abonnements und dem Fahrzeugleasing. 45 Prozent der Befragten geben zudem an, dass die Finanzdienstleister der Hersteller eine große oder sehr große Rolle bei der Entscheidung einnehmen, ob sie einer Marke treu bleiben.

„Wir sehen einen klaren Schub in Richtung Elektromobilität und den Wunsch nach mehr finanziellem Spielraum bei den Fahrzeugnutzern. Die Studie bestätigt damit unsere Strategie, mit flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten den Weg zu grüner Mobilität zu ebnen“, sagt Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG. „Dem digitalen Vertriebsweg kommt dabei eine immer wichtigere Rolle zu, die persönliche Beratung bleibt jedoch weiter wichtig.“

In allen drei Märkten kann sich eine große Mehrheit der Befragten vorstellen, in den nächsten fünf Jahren ein Elektroauto zu fahren. China sticht im Ländervergleich mit 96 Prozent hervor. Doch auch in Deutschland (80 %) und den USA (68 %) geht der Trend in Richtung Elektrofahrzeug. Hier zeigte sich zudem ein starkes Interesse an Finanzierungsoptionen: Von den an Elektroautos interessierten Befragten gaben 66 Prozent der deutschen sowie 65 Prozent der amerikanischen Studienteilnehmer an, dass sie das Fahrzeug über ein Finanzprodukt (Finanzierung, Leasing oder Auto-Abonnement) erwerben würden.

Der Direktkauf ist mit 44 Prozent in Deutschland sowie 45 Prozent in den USA deutlich weniger gefragt. Beliebteste Option im Bereich der Finanzprodukte ist in allen Märkten die Finanzierung (D: 48 %; US: 60 %, CN: 58 %). Bei Finanzierung und Leasing eines Elektrofahrzeugs ist der Finanzdienstleister des Herstellers in allen Ländern erste Wahl. In Deutschland entscheiden sich für sie 81 Prozent, gefolgt von den USA (74 %) und China (64 %).

Online-Erwerb findet immer mehr Zuspruch

Für die Mehrheit der Befragten in allen Ländern ist der Online-Kontakt mit dem Anbieter im Erwerbsprozess inzwischen genauso wichtig wie der persönliche Kontakt zum Händler (D: 55 %; USA: 52 %, CN: 76 %). Online ist die Bereitschaft für den Abschluss einer Finanzierung, eines Leasing-Vertrags oder eines Auto-Abonnements zudem stärker ausgeprägt als für einen Direktkauf.

Ein fester persönlicher Ansprechpartner kann die Bereitschaft, einen Vertrag online abzuschließen, erhöhen: So gibt in Deutschland zwar etwa ein Drittel (38 %) der Befragten an, dass sie online ohne persönliche Beratung keinen Finanzierungs- oder Leasing-Vertrag abschließen würden. Rund die Hälfte (47 %) dieser Personen wären mit einem Berater jedoch wiederum bereit für den Abschluss eines Online-Vertrag. In China lehnt hingegen lediglich ein Viertel (26 %) einen reinen Online-Abschluss im Bereich der Finanzierung und des Leasings noch ab. Dafür würden zwei Drittel (67 %) dieser Befragten den Vertrag zusammen mit einem persönlichen Berater auch online abschließen.

Für digitales Bezahlen aus dem Auto heraus sind die Befragten aktuell insbesondere in China offen. Dort würden 46 Prozent der Studienteilnehmer „In-Car-Payments“ sehr wahrscheinlich oder sogar definitiv nutzen. Insbesondere in Deutschland (27 %) und den USA (27 %) bestehen laut der Umfrage derzeit noch Vorbehalte mit Blick auf Datensicherheit und Datenschutz, die allerdings vor allem durch Aufklärung über die Sicherheit des Systems verringert werden könnten. Potenzielle Nutzer in allen Ländern bewerten das In-Car-Payment als wesentlichen Wettbewerbsvorteil des Herstellers gegenüber anderen Anbietern (D: 55 %, US: 68 %, CN: 76 %). Den größten Vorteil sehen die Studienteilnehmer dabei im Zugewinn an Komfort und Entlastung im Alltag.

Finanzierung weiterhin an der Spitze

Zur Anschaffung des nächsten Autos würden 46 Prozent der Befragten auf eine Finanzierung zurückgreifen. Auf den weiteren Plätzen folgen Abo-Modelle (32 %) und Leasing (26 %). Besonders Nutzer, die ihr aktuelles Auto bereits finanziert oder geleast haben, würden auch für das Folgefahrzeug wieder auf eine Finanzierung setzen. Direktkäufer in Deutschland und den USA tendieren auch für das nächste Auto zu einem Direktkauf. In China zeigen sich Direktkäufer verstärkt offen für andere Finanzierungsmöglichkeiten. Die Bereitschaft, von einem direkt gekauften Wagen auf eine Finanzierung oder ein Auto-Abo umzusteigen, ist hier am stärksten ausgeprägt. So können sich jeweils 48 Prozent bzw. 51 Prozent der chinesischen Befragten vorstellen, für ihr nächstes Auto sehr wahrscheinlich oder definitiv auf eine Finanzierung oder ein Abo-Modell umzusteigen. In Deutschland fällt diese Bereitschaft mit 18 Prozent (Finanzierung) und 21 Prozent (Auto-Abonnement) aktuell noch geringer aus.

„Am Ende der Vertragslaufzeit gehört das Auto mir“ – das ist in Deutschland (46 %) und den USA (43 %) einer der Hauptgründe für die Finanzierung eines Fahrzeugs. Die eigenen finanziellen Möglichkeiten spielen dagegen in allen Ländern, insbesondere in China und den USA, eine Rolle. In den USA zählt dazu die Chance zum Erwerb eines ansonsten zu teuren Autos (52 %). In China betrifft dies die Möglichkeit, eine hohe Einmalzahlung beim Direktkauf zu vermeiden (49 %). Leasing bietet laut den Befragten vor allem die Möglichkeit, häufiger ein neues Auto zu fahren (D: 40 %, US: 46 %, CN: 26 %). Darüber hinaus wird als einer der Hauptgründe angeführt, dass altersbedingte Reparaturen besser zu vermeiden sind (D: 37 %, US: 49 %, CN: 13 %). Insbesondere in Deutschland und China finden zudem die Studienteilnehmer Leasing attraktiv, die das Fahrzeug nur nutzen, aber nicht besitzen wollen (D: 37 %, CN: 26 %). Finanzielle Überlegungen spielen eine eher geringere Rolle.

Während die Wahl des Finanzdienstleisters der Umfrage zufolge in Deutschland und den USA insbesondere von den Konditionen abhängt, legen die chinesischen Befragten noch stärkeren Wert darauf, dass alle Dienstleistungen rund um das Fahrzeug aus einer Hand von einem einzigen Anbieter erbracht werden. Das Vertrauen in den Anbieter ist in Deutschland, USA und China bei der Wahl für einen Finanzdienstleister entscheidend. Die Finanzdienstleister der Hersteller haben damit einen wesentlichen Einfluss auf die Markenloyalität: Für knapp die Hälfte (45 %) der Studienteilnehmer kommt den Leistungen der Finanzdienstleister eine große oder sehr große Rolle in der Frage zu, ob sie sich erneut für die jeweilige Marke entscheiden.

Im Gegensatz zum Direktkauf entscheidet sich die Mehrheit der Befragten in allen drei Ländern bei der Finanzierung oder dem Leasing eines Fahrzeugs für ein höheres Ausstattungsniveau (62 %) sowie einen Neuwagen statt eines Gebrauchten (56 %). Darüber hinaus führen Abschlüsse von Finanzierungs- oder Leasingverträgen insbesondere in China zum Kauf von zusätzlichen Dienstleistungen (D: 44 %, US: 45 %, CN: 66 %). Beliebt sind Autoversicherungen in Deutschland und China sowie verlängerte Garantien in den USA.