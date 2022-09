Umfrage: Fast 1/3 der Taxifahrer kann sich Umstieg auf Elektroauto vorstellen

Rein elektrische Taxis gibt es bisher noch nicht allzu viele. In den nächsten Jahren könnte die Verbreitung der alternativen Antriebsart in dem Gewerbe deutlich zunehmen. Darauf lässt eine Umfrage des Mobilitätsdienstleisters Free Now schließen.

Knapp 60 Prozent der an die Plattform von Free Now angeschlossenen Dienstleister planen innerhalb der nächsten drei Jahre einen Wechsel. Nahezu ein Drittel der Taxifahrer und -unternehmen könne sich schon jetzt den Abschied vom Verbrenner vorstellen.

Neben Förderprogrammen, mehr Reichweite und den Bedürfnissen der Kunden gaben zwei Drittel der Befragten das geringe Fahrgeräusch als Hauptargument für einen Wechsel an. Hohe Kosten für Benzin und Diesel seien ebenfalls ausschlaggebend, erklärte über die Hälfte der Umfrageteilnehmer. Allerdings wissen 65 Prozent der Fahrer und Unternehmen nach eigener Aussage wenig bis gar nichts über die Gesamtbetriebskosten von E-Fahrzeugen.

Als Hindernisse für den Umstieg wurden eine mangelhafte Ladeinfrastruktur, hohe Kaufpreise und die verfügbaren Reichweiten der Fahrzeuge genannt. Dass unter anderem bessere Lademöglichkeiten zur Verbreitung von E-Mobilität im Taxigewerbe beitragen könnten, zeigt der Vergleich mit Irland: Dort gaben nahezu doppelt so viele Befragte (60 %) an, auf E-Autos wechseln zu wollen. Auf der Insel können laut Free Now 91 Prozent der E-Taxifahrer zu Hause laden, in Deutschland seien es lediglich 17 Prozent.

Free Now will bis 2025 mindestens die Hälfte der vermittelten Fahrten lokal emissionsfrei durchführen und stellt dafür in den nächsten Jahren mehr als 100 Millionen Euro zur Verfügung. Partnerschaften bei der Ladeinfrastruktur sollen ebenfalls ihren Teil beitragen. In Deutschland ist die Mobilitätsplattform von BMW und Mercedes-Benz Mobility etwa mit Aral im Bunde.

„Unser klares Ziel ist es, mit Free Now ein vollständig emissionsfreies Mobilitätserlebnis zu ermöglichen“, sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von Free Now. Seit Juli letzten Jahres habe sich die Anzahl der Fahrten mit Batterie-Fahrzeugen bereits in allen Märkten verdoppelt. In Großbritannien, Deutschland und Spanien habe sie sich sogar verfünffacht.