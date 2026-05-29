Hamburgs Taxiflotte wird emissionsfrei: Zahl der Elektro-Taxis legt deutlich zu

Hamburg gilt als Vorreiter bei Elektro-Taxis. Die Hansestadt treibt die Umstellung der Taxiflotte auf lokal emissionsfreie Antriebe weiter konsequent voran. Das geht aus einer Schriftlichen Kleinen Anfrage des SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Ole Thorben Buschhüter hervor.

Demnach ist der Anteil emissionsfreier Taxis an der Gesamtflotte von 0,06 Prozent im Jahr 2019 auf inzwischen mehr als 26 Prozent gestiegen. Seit Januar 2025 dürfen in Hamburg nur noch lokal emissionsfreie Taxis in Betrieb genommen werden, für Großraumtaxis gilt das ab 2027. Gleichzeitig werden Ladeinfrastruktur und barrierefreie Angebote gezielt ausgebaut, um den Wandel weiter zu beschleunigen.

„Hamburg zeigt, wie der Wandel zu klimafreundlicher Mobilität konkret gelingt. Seit 2019 ist die Zahl der emissionsfreien Taxis von 2 auf 747 gestiegen, ihr Anteil liegt heute bei über 26 Prozent der Gesamtflotte. Diese schnelle Entwicklung ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit dem Taxengewerbe, klaren und verlässlichen Rahmenbedingungen sowie mehreren Förderrunden“, erklärt Ole Thorben Buschhüter, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion Hamburg.

Laut Buschhüter sind rund 96 Prozent der emissionsfreien Fahrzeuge batterieelektrisch unterwegs, ergänzt durch Brennstoffzellenfahrzeuge. Bislang wurden durch die Umstellung rund 20.400 Tonnen CO2 eingespart, perspektivisch sind bis zu 25.000 Tonnen pro Jahr möglich. „Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer konsequent umgesetzten Strategie für klimafreundliche Mobilität in Hamburg, die bereits 2017 von der damaligen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation begonnen wurde.“

Entscheidend sei, dass dieser Wandel nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich tragfähig ist. Die Erfahrungen zeigten: Emissionsfreie Taxis funktionieren im täglichen Betrieb zuverlässig und bieten sogar Kostenvorteile. Gleichzeitig stärke man gezielt die Barrierefreiheit: Die Zahl der Inklusionstaxis sei seit 2020 von 10 auf 64 gestiegen, davon seien bereits 53 emissionsfrei unterwegs.

„Mit klaren gesetzlichen Vorgaben, gezielter Förderung und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die gesamte Hamburger Taxiflotte bis 2030 emissionsfrei unterwegs sein kann“, so Buschhüter.