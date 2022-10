Neuer Volvo EX90 kommt mit bidirektionaler Ladefunktion

Volvo stellt demnächst sein neues Elektroauto-Flaggschiff EX90 vor. Im Vorfeld veröffentlichen die Schweden häppchenweise Informationen – das neueste Detail: Als erstes Modell der Premium-Automarke verfügt das große SUV über eine bidirektionale Lademöglichkeit. Es kann auch Strom an externe Verbraucher liefern und zum Lastenausgleich im Energienetz beitragen.

Beim bidirektionalen Laden agieren Elektroautos als mobile Energiespeicher, die Strom zwischenspeichern und bei Bedarf wieder abgeben können. Sie versorgen das Eigenheim mit Energie, unterwegs laden sie das E-Bike oder die Musikanlage.

Die von Volvo zunächst in ausgewählten Märkten angebotene Fähigkeit soll helfen, die Energienutzung kostengünstiger, effizienter und nachhaltiger zu gestalten. In Verbindung mit der „Smart Charging“-Funktion der Volvo-Smartphone-App wird das Fahrzeug aufgeladen, sobald die Stromnachfrage gering und die Energiepreise entsprechend niedrig sind – in der Regel, wenn viel erneuerbare Energien beispielsweise aus Wind- und Solarkraft im Strommix zur Verfügung stehen.

Die in der Hochvoltbatterie gespeicherte Energie kann dabei nicht nur für den Fahrbetrieb genutzt werden, sondern auch wieder abgegeben werden. „Mit dem Volvo EX90 versorgen wir den Alltag mit Strom“, sagt Olivier Loedel, Leiter Electrification Ecosystem bei Volvo Cars. „Autofahrer können die Batterie auf vielerlei Weise nutzen: Sie können ihr E-Bike aufladen, wenn sie unterwegs sind, oder während des Campingausflugs am Wochenende ein Outdoor-Kochgerät anschließen. Während teurer Spitzenzeiten lässt sich sogar das Haus mit günstigem Strom aus dem Auto versorgen.“ Der EX90 werde im Notfall auch zur Ladesäule für andere kompatible Volvo-Elektrofahrzeuge – oder lasse sich selbst an ihnen aufladen.

Der gesamte Ladevorgang erfolgt automatisch über die Ladefunktion der Volvo-App. Der zugrundeliegende Algorithmus sorgt laut dem Autobauer dafür, dass die Batterie nur in begrenztem Umfang auf- beziehungsweise entladen werden kann – das verlängere die Haltbarkeit des Energiespeichers.

In Abhängigkeit von den Regularien des regionalen Energiemarktes unterstützt der EX90 auch das öffentliche Stromnetz. Während das Elektroauto zu den Zeiten, in denen ein Überschuss an erneuerbaren Energien besteht, günstig aufgeladen wird, lässt sich bei höherer Nachfrage in Spitzenzeiten Energie zurückverkaufen. Dadurch lässt sich auch die Nachhaltigkeit im Stromnetz insgesamt verbessern: Die im Fahrzeug gespeicherte, regenerative Energie wird abgegeben, was den Bedarf an fossilen Energien bei hoher Auslastung verringert.

„Wir glauben an eine Zukunft, in der unsere Kunden das Stromnetz mit dieser Technik unterstützen, um eine effizientere und nachhaltigere Nutzung von Strom im Alltag zu ermöglichen“, so Loedel. Neben dem EX90 mit bidirektionaler Ladefunktion plant Volvo weitere Hardware wie eine moderne Wallbox und ein Energiemanagementsystem für das Zuhause.