Renault-Chef setzt auf Elektroauto, findet Verbrenner-Ausstieg aber „zu schnell“

Luca de Meo führt seit zwei Jahren den Renault-Konzern. In einem ausführlichen Interview mit der Welt hat er über die Umstellung auf Elektroautos, die Kosten und die Zukunft der Branche gesprochen.

Autos sind derzeit unabhängig der Antriebsart teuer, weil sich die Preise für Rohstoffe und Energie stark erhöht haben. Außerdem konnte Renault wie andere Hersteller wegen des Halbleitermangels nicht die Menge an Autos produzieren, die es hätte verkaufen können. Daher haben die Franzosen ihre Rabatte abgebaut. Die hohen Preisnachlässe von früher seien ohnehin nicht gesund für die Unternehmen, so de Meo.

Mit Dacia hat Renault eine Tochter, die möglichst günstige Autos verkaufen soll. Doch auch hier sind die Preise zuletzt gestiegen. Darauf angesprochen, ob es so Individualmobilität für alle noch geben könne, meinte der Konzernchef, dass diese Herausforderung noch größer werde, wenn die Leute elektrische Autos kaufen sollen. Denn Elektroautos seien teurer als Verbrenner.

„Wir erleben heute einen technologischen Durchbruch. Die Preise für Autos werden tendenziell steigen und dann wieder fallen, wenn sich diese neuen Produkte amortisieren. Batterien sind teuer, aber 80 Prozent des Preises hängen von knappen Rohstoffen ab, deren Preise steigen“, erklärte der Manager. Den Übergang zur Elektromobilität müssten Leute möglich machen, „die Geld haben, eine Garage besitzen und sich die Autos leisten können“. Wobei man nicht vergessen dürfe, dass ein Elektroauto bei den Betriebskosten „schon sehr konkurrenzfähig“ sei.

Mit dem ab 22.550 Euro kostenden kleinen SUV Spring habe Dacia derzeit das günstigste Elektroauto in Europa im Angebot. Mit den batteriebetriebenen Neuauflagen der Baureihen R4 und R5 kämen weitere Modelle in Preisregionen auf den Markt, die sich sehr viele Leute leisten können, so de Meo.

In einigen Ländern werden Elektroautos mit staatlichen Kaufprämien gefördert. In Deutschland gibt es aktuell bis zu 6000 Euro Zuschuss, im nächsten Jahr allerdings nur noch 4500 Euro. 2024 reduziert sich die Subvention auf 3000 Euro, 2025 soll die Förderung dann ganz enden. „Wenn die Regierungen wirklich wollen, dass die CO₂-Emissionen durch Elektroautos gesenkt werden, dann sollten sie den Kauf unterstützen“, sagte de Meo. In der aktuellen Lage sei es für das Unternehmen sehr schwer, die Kosten zu senken. 80 Prozent der Batteriekosten seien Rohstoffe wie Lithium, Nickel, Kobalt. Deren Preise bewegten sich gerade in die falsche Richtung.

2030 nur noch E-Autos in Europa

Renault stellt trotz der Herausforderungen auf Elektroautos um und will bis 2030 in Europa aus dem Verbrennungsmotor aussteigen. De Meo hätte einen langfristigeren Übergang bevorzugt, weil der Ausstieg zu schnell komme und der Ansatz „zu eindimensional“ sei – in Europa sei die Debatte aber in eine andere Richtung gegangen. Der Rest der Welt geht jedoch nicht in die gleiche Richtung, selbst die Chinesen nicht. Deshalb werde Dacia auch noch länger Verbrenner verkaufen als die Kernmarke.

Neben Hybriden, Gasantrieb und Brennstoffzellen kann sich de Meo auch E-Fuels für den Antrieb vorstellen. Auch Wasserstoff-Verbrennungsmotoren sehe sich das Unternehmen an. Das gilt seinen Worten nach für Dacia sowie außerhalb Europas auch für die Marke Renault, etwa in Indien oder Brasilien.

Für die Elektromobilität brauche es noch eine nachhaltige Stromproduktion und Zugang zu den Rohstoffen für die Batterien, sagte de Meo. Eigene Akkufabriken wie Volkswagen oder Stellantis würden die Franzosen nicht errichten, weil sich die Technologie sehr schnell entwickele und Investitionen in die falsche Lösung drohten. Renault werde andere Wege finden, um seinen Bedarf an Batterien zu sichern.

„Eine Metamorphose des Unternehmens“

Zu Berichten, dass der Konzern Renault in ein Verbrenner- und ein Elektrogeschäft spalten will, sagte de Meo, dass es sich vielmehr um „eine Metamorphose des Unternehmens und eine Neuerfindung unseres Geschäftsmodells“ handele. Zur Entwicklung, dem Verkauf und der Finanzierung von Autos kämen nun neue Wertschöpfungsketten hinzu: Elektroautos, Wasserstofftechnologie, Software, Mobilitätsdienste. Das sei wie der Übergang „vom Fußball zu den Olympischen Spielen mit vielen unterschiedlichen Disziplinen“.

Deswegen baue man mit einer Elektroauto-Einheit eine neue Art von Unternehmen auf, basierend auf der Verbindung von Elektromobilität und Software. Es solle mit den neuen Autoherstellern konkurrieren, „tech-orientierter sein“ und zu mehr als 30 Prozent aus Ingenieuren bestehen. Normalerweise hätten Autohersteller fünf bis sechs Prozent Ingenieure, „aber wir wollen in den neuen Sportarten mitspielen“. Die Verbrennermotoren würden abgetrennt. Die Mobilitätsmarke Mobilize, das Recyclinggeschäft, die Sportwagenmarke Alpine würden ebenso eigenständige Einheiten. Investoren könnten dann gezielt in Teile des Geschäfts einsteigen.

Dass im nächsten Schritt das Verbrennergeschäft an den chinesischen Autobauer Geely und den saudischen Ölriesen Aramco verkauft wird, bezeichnete de Meo als Spekulation. Man spreche mit „einer Menge von Interessenten“. Die Idee sei, ein „Referenzaktionär“ zu bleiben, aber eine Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen einzugehen, um das Volumen zu erhöhen, die Kosten zu senken, weiter zu investieren und neue Märkte zu erschließen. Denn die Verbrenner-Technologie werde weltweit noch lange Zeit genutzt werden, zur Unterstützung der weltweiten Dekarbonisierung auch mit „sauberen“ Kraftstoffen.