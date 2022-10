Bericht: Teslas deutsche Batterie-Produktion verzögert sich wegen Elektroden-Problem

Die von Tesla für sein deutsches Werk in Brandenburg nahe Berlin geplante Akkufertigung lässt auf sich warten. Das liegt an den allgemeinen Herausforderungen beim Hochlauf des Standorts, zu denen Verzögerungen durch Proteste von Anwohnern und Umweltschützern gehören. Außerdem gibt es neue Förderungen in den USA, die die Prioritäten verschoben haben. Es gibt offenbar einen zentralen weiteren Grund.

Das Handelsblatt berichtet unter Verweis auf mehrere, nicht namentlich genannte Quellen im Umfeld des US-Elektroautobauers von einer „deutlichen Verzögerung in einer entscheidenden, aber hochkomplexen Produktionstechnik“. Eigentlich hatte Tesla in der Gemeinde Grünheide neben Elektroautos auch Batteriezellen herstellen wollen, doch werde dort jetzt nur noch an den Elektroden geforscht. Alle Maschinen für die restlichen Produktionsschritte des Aufwickelns, Zusammenbauens und Formatierens der Batteriezellen würden in das neue Werk in Austin in Texas wandern.

Tesla-Chef Elon Musk wolle langfristig weiterhin ein Batteriezellwerk in Brandenburg aufbauen, heißt es weiter. Das hatte das Unternehmen bereits nach Bekanntwerden des Fokus auf die neuen US-Förderungen bekräftigt. Vorher muss laut dem Bericht jedoch die sogenannte Trockenbeschichtung der Elektroden gelingen. Das Know-how dafür erwarb Tesla 2019 mit der Übernahme des US-Start-ups Maxwell. Versuchsanlagen laufen den Insidern zufolge bereits erfolgreich, die Großserie gelinge aber bisher nicht – der Ausschuss sei einfach zu groß.

Musk hat angekündigt, in Brandenburg die weltgrößte Batteriefabrik hochziehen zu wollen. Ob dieses Ziel weiter besteht, ist unklar. Eine Serienproduktion von Akkus wird es in Grünheide laut den Informationen des Handelsblatts frühestens 2024 geben. Der Konzern wollte sich dazu auf Anfrage der Wirtschaftszeitung nicht äußern.

Das Akkupaket ist der größte Kostenposten von Elektroautos. Tesla will durch ein neues Zelldesign, die Trockenbeschichtung und andere Verbesserungen die Herstellungskosten für die Batterie seiner neuen Volumen-Baureihe Model Y mehr als halbieren. Noch hapert es mit der Umsetzung, das Potenzial ist laut Experten aber groß. Tesla besitze bei dem neuen Verfahren „eine gewisse Vorreiterrolle“, sagte Benjamin Schumm, Gruppenleiter chemische Beschichtungsverfahren am Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS), dem Handelsblatt.

Die seit März aus dem deutschen Werk rollenden Model Y werden vorerst weiter mit Batteriezellen aus China bestückt. Dort hat Tesla ebenfalls eine „Gigafactory“ für Elektroautos und Batterien, es bezieht zudem von asiatischen Zulieferern Akkus. In den USA gibt es neben dem E-Auto-Stammwerk in Fremont, Kalifornien, eine reine Batteriefabrik, die Tesla zusammen mit Panasonic betreibt. Dort entstehen jeweils etablierte Akkulösungen, die Trockenbeschichtung soll zuerst in Brandenburg sowie in Texas hochgefahren werden. Letzterer Standort steht dabei wegen neuer Subventionen der US-Regierung derzeit im Fokus.