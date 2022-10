Micro stellt zwei neue Versionen des Microlino vor

Das Schweizer Familienunternehmen Micro zeigt auf dem Pariser Automobilsalon zwei neue Versionen des Microlino. Der Stromer ist ein Leicht-Elektrofahrzeug der EU-Kategorie L7e mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Das seit Kurzem an Kunden gehende Gefährt ist in drei Batterieversionen ab rund 15.000 Euro mit einer Reichweite von 91, 177 oder 230 Kilometern erhältlich.

In Paris präsentiert Micro mit dem Microlino Lite eine seriennahe Studie. Der Microlino Lite ist eine L6e-Version des Microlino, die sich an jüngere Kunden richtet. Er soll eine ähnliche Reichweite wie der Microlino haben, aber die Höchstgeschwindigkeit wird auf 45 km/h begrenzt sein. Damit können ihn auch Menschen ohne Autoführerschein fahren. Der Microlino Lite unterscheidet sich auch in einigen Design-Details von seinem großen Bruder: Er verfügt über eine glänzend schwarze Zierleiste anstelle der LED-Lichter vorne und hinten, eine schwarze vordere Stoßstange und ein neues Farbschema.

„Mit dem Microlino Lite wollten wir noch mehr Menschen den Zugang zu nachhaltigen Mobilitätslösungen ermöglichen. Es gibt immer mehr Menschen, die keinen Führerschein haben und trotzdem wettergeschützt unterwegs sein wollen“, sagt Mitgründer Oliver Ouboter. Der Microlino Lite soll ab 2023 in Produktion gehen und die Preise „voraussichtlich etwas niedriger“ als beim Microlino sein.

Micro stellt auf dem Pariser Autosalon zudem den Microlino Spiaggina Concept aus. Das Fahrzeug ist von Strandfahrzeugen der 1960er-Jahre wie Fiat 600 Jolly oder Citroën Mehari inspiriert. Der Microlino Spiaggina verfügt über ein weiß-blau gestreiftes Stoffdach und ist an den Seiten und am Heck offen. Das Showcar hat ein weiß-blaues Interieur in veganem Leder mit Details wie Nähten in Wellenform auf den Sitzen sowie einem Holzboden im Fahrgastraum und im Kofferraum. Alle Materialien sind wasserdicht.

„Der Microlino Spiaggina ist ein Idee, mit der wir schon vor Jahren herumgespielt haben und die nun endlich Wirklichkeit geworden ist. Es wird das stilvollste Fahrzeug für Europas Sommerdestinationen wie Portofino, St. Tropez oder Ibiza werden“, sagt Micro-Chef Wim Ouboter. Der Microlino Spiaggina soll im kommenden Sommer in einer Kleinserie in Produktion gehen.

Nach Herausforderungen hat Micro diesen Sommer die Produktion des Microlino in einer gemeinsamen Fabrik mit dem italienischen Unternehmen CECOMP in Turin, Italien, aufgenommen. Die bereits erhältlichen Varianten haben laut dem Anbieter schon mehr als 35.000 Personen reserviert. Die ersten Kunden in der Schweiz erhielten ihren Microlino in der Sonderedition „Pioneer Series“ vor einigen Wochen. Die Auslieferung in Deutschland und anderen europäischen Ländern soll 2023 beginnen.