Tesla Model Y führt im September Neuzulassungen in Europa an

Teslas mittelgroßes SUV Model Y führte laut dem Marktanalyst Jato Dynamics im September 2022 mit fast 29.400 Exemplaren zum ersten Mal den europäischen Neuwagenmarkt an. Der Gesamtmarkt wuchs den zweiten Monat in Folge. Der Marktanteil von Elektroautos ist im vergangenen Monat gestiegen und erreichte den höchsten Stand seit Dezember 2021.

Die Anzahl der zugelassenen Einheiten erreichte im September 1.038.481, gegenüber 965.595 im September 2021 – ein Anstieg von 7,5 Prozent. Felipe Munoz von Jato Dynamics: „Der Markt hat in den letzten drei Jahren eine Million Einheiten pro Quartal verloren. Obwohl dies eine Katastrophe in Bezug auf das Volumen im Verhältnis zu den Produktionskapazitäten ist, haben sich die meisten Hersteller nun an diese neue Realität angepasst. Im bisherigen Jahresverlauf sank das Volumen um fast 10 Prozent auf 8.182.818 Einheiten, während die Zulassungen um 3,6 Prozent niedriger waren als von Januar bis September 2020 und um 32 Prozent niedriger als die 12 Millionen Einheiten, die in den ersten 9 Monaten des Jahres 2019 registriert wurden.

Nach einer Phase des langsamen Wachstums stieg die Nachfrage nach Elektroautos im September mit 160.869 zugelassenen Einheiten deutlich an. Das Volumen nahm um 15 Prozent zu, was einem Anteil von 15,6 Prozent an den Gesamtzulassungen entspricht – der zweitgrößte monatliche Marktanteil nach Dezember 2021.

Während Norwegen und Italien Rückgänge von 17 Prozent und 42 Prozent verzeichneten, erzielten die größten europäischen Märkte weiterhin positive Ergebnisse. Deutschland war mit einem Anteil von 27 Prozent an der europäischen Nachfrage und einem Anstieg des Volumens um 29 Prozent der Spitzenreiter. Großbritannien folgte mit einem Anstieg des Volumens um 16 Prozent und einem Marktanteil von 24 Prozent. An dritter Stelle lag Frankreich mit einem Marktanteil von 14 Prozent und einem Anstieg des Volumens um 32 Prozent. Im September entfielen auf diese drei Märkte zusammen 60 Prozent der europäischen Elektroauto-Nachfrage.

Der zum Quartalsende traditionell starke US-Hersteller Tesla schnitt im September besonders gut ab und war für etwas mehr als ein Viertel der in Europa zugelassenen Elektroautos verantwortlich. „Da das Model Y in Deutschland produziert wird, konnte Tesla den 50-prozentigen Rückgang beim Model 3 ausgleichen. Die Mittelklasse-Limousine hatte weiterhin zu kämpfen, was vor allem auf einen Mangel an Lagerbeständen aus China und die zunehmende Beliebtheit des SUV-Pendants zurückzuführen ist“, berichtet Jato. Im Vergleich zu Q3 2021 habe Tesla einen Anstieg des Volumens um 17 Prozent, fast das Doppelte des Volumens von Q3 2020 und 77 Prozent mehr als in Q3 2019 verzeichnet.

Ohne Tesla gehörte der britische, heute in chinesischem Besitz befindliche Hersteller MG mit 42 Prozent zu den Top-10-Marken mit dem höchsten Anteil an Elektroautos an den Gesamtzulassungen. An zweiter Stelle folgte Renault mit 18 Prozent.

Das Volumen der Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge stieg im Vergleich zum September 2021 mit 87.712 zugelassenen Einheiten um 7 Prozent.

Tesla Model Y zum ersten Mal ganz vorn

„Wie wir bereits in China und den USA gesehen haben, übertrifft das Tesla Model Y nun auch in Europa das Model 3 – das meistverkaufte Elektroauto der Welt im Jahr 2021″, so Jato weiter. „Mit 29.367 zugelassenen Einheiten, ein Plus um erstaunliche 227 Prozent, entfielen auf das Model Y im vergangenen Monat fast drei von 100 in Europa neu zugelassenen Fahrzeugen. Damit führt das SUV zum ersten Mal die europäische Rangliste an.“

In Deutschland führte das Model Y das Gesamtranking vor dem VW Golf an, und in den 27 beobachteten Märkten war es in 14 das meistverkaufte Elektroauto. Auf dem zweiten Platz bei den Stromern lag im September das Tesla Model 3 (12.244), auf Platz 3 das SUV VW ID.4 (6527). Dahinter folgten der Fiat 500e (5078), Dacia Spring (4846), Skoda Enyaq (4632), Kia Niro EV (4538), Renault Menage E-Tech Electric (4472), VW ID.3 (4363) und Peugeot e-208 (4081).