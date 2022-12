VinFast verschiebt Marktstart in Europa wegen Chip-Knappheit

Der vietnamesische Autohersteller VinFast legt später als geplant in Europa los. Die Verzögerung der Expansion liegt an den anhaltenden Versorgungsschwierigkeiten bei Computerchips. Die ersten beiden Modelle der Marke für europäische Kunden können deshalb frühestens ab Anfang 2023 in der Region an Kunden ausgeliefert werden. Eigentlich sollten schon in der zweiten Hälfte dieses Jahres Fahrzeuge übergeben werden.

„Die Störung der globalen Chipsatz-Lieferkette hat VinFast und unseren Produktions- und Lieferplan in Europa beeinträchtigt“, erklärte der Automobilhersteller im Austausch mit Automotive News Europe. Das Unternehmen arbeite mit seinen Zulieferern daran, die Exporte nach Europa und Kanada „in den kommenden Monaten“ aufzunehmen. Die ersten Fahrzeuge für Kunden in den USA sind dagegen bereits verschifft.

In Europa will VinFast zuerst in Deutschland sowie Frankreich und den Niederlanden Kunden gewinnen. Hierzulande werden zunächst die im Mittelklasse- und Obere-Mittelklasse-Segment angesiedelten SUV VF8 und VF9 angeboten.

VinFast lässt seine Verbrenner auslaufen und wird künftig exklusiv Elektroautos vertreiben. Die 2017 gegründete Marke bietet aktuell in fünf Segmenten vollelektrische Modelle an: neben dem VF8 und VF9 den nur für Asien gedachten Stadtwagen VF5 sowie den Kleinwagen VF6 und den kompakten VF7.

Diesen Monat hat VinFast seine ersten Flagship-Stores in Köln sowie in Paris eröffnet. Darauf sollen Standorte in Amsterdam sowie in Berlin, München, Frankfurt und Hamburg folgen. Das Unternehmen plant zudem bis Anfang 2023 Geschäfte in Oberhausen, Marseille, Rennes, Montpellier und Metz (Frankreich) sowie in Den Haag und Rotterdam (Niederlande).

Das Handels- und Dienstleistungssystem von VinFast wird von einem Netzwerk aus Technikern und mobilen Servicefahrzeugen unterstützt. Sie bieten den Kunden laut dem Unternehmen eine breite Palette flexibler Reparatur- und Wartungsoptionen. Servicetermine können über die VinFast-App gebucht und zu Hause oder am Arbeitsplatz sowie in jedem VinFast-Store mit Service-Support durchgeführt werden. Der mobile Service soll zunächst in Deutschland eingeführt und im ersten Quartal 2023 auf ganz Europa ausgeweitet werden.