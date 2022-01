VinFast stellt künftiges Elektroauto-Portfolio vor und nennt erste Preise

Der noch junge, auf dem Heimatmarkt aber schon erfolgreiche vietnamesische Autohersteller VinFast nimmt jetzt auch Europa ins Visier. Zu Beginn des neuen Jahres stellte das Unternehmen sein künftiges Elektroauto-Produktportfolio vor und nannte erste Preise auch für Deutschland. Die Marke gab zu dem bekannt, Ende 2022 keine Verbrenner-Fahrzeuge mehr zu bauen.

VinFast bietet in fünf Segmenten vollelektrische Modelle an: den nur für Asien gedachten Stadtwagen VF 5 sowie den Kleinwagen VF 6 und den kompakten VF 7. Bereits im letzten Jahr waren die im Mittelklasse- und Obere-Mittelklasse-Segment angesiedelten SUV VF e35 und VF e36 präsentiert worden, die fortan VF 8 und VF 9 heißen werden.

Alle fünf VinFast-Stromer wurden von den italienischen Designfirmen Pininfarina und Torino Design gezeichnet. Die größeren Modelle VF 8 und VF 9 gibt es mit bis zu 300 kW (408 PS) Leistung 500 beziehungsweise 550 Kilometer Reichweite. Technische Details zu den kleineren E-Autos sind noch nicht verfügbar. Im Innenraum verspricht VinFast in Sachen Technik insbesondere fortschrittliche Konnektivitätstechnik und moderne Fahrerassistenzsysteme.

Der VF 8 und der VF 9 werden in den Varianten Eco und Plus mit autonomen Fahrfunktionen des Levels 2+ ausgerüstet. In der Premium-Ausstattung sollen die Level 3 und 4 möglich sein. Die Modelle werden laut dem Hersteller auch über zahlreiche intelligente Funktionen verfügen, darunter „Smart Home, Mobile Office, In-Car-Shopping, In-Car-Entertainment und viele andere komfortable, fortschrittliche Ausstattungsmerkmale, die ein aufregendes Erlebnis für jede Reise und jeden Alltag schaffen“.

„VinFast steht für innovatives Fahrzeugdesign, Qualität und Technologie sowie exzellenten Kundenservice. Wir streben nach großen Zielen – einer der führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen der Welt zu sein und gleichzeitig unsere Kunden zu inspirieren sich an der Elektrofahrzeug-Revolution zu beteiligen, um eine nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen“, so die Chefin von VinFast Global Le Thi Thu Thuy.

Erste Modelle ab 43.900 Euro

VinFast wird seine Elektroautos mit einer Garantie von zehn Jahren beziehungsweise 200.000 Kilometer ausliefern. In Deutschland beginnen die Preise bei 43.900 Euro für den VF 8 und 58.650 Euro für den VF 9. Hinzu kommen monatliche Beträge für die Batterie-Miete, zwei Abonnement-Optionen sind verfügbar: „Flexible“ für 500 Kilometer pro Monat mit Aufpreis ab Kilometer 501 und „Fixed“ für eine unbegrenzte Kilometerzahl.

Wie hoch die monatlichen Raten für die Batterie sind, gibt VinFast noch nicht bekannt. Die monatlichen Gesamtkosten für das Fahren der angebotenen Elektroautos werden laut dem Anbieter „in der Nähe von Benzinkosten“ liegen. Darüber hinaus übernehme VinFast alle Kosten für die Batteriewartung und ersetze das Batteriepack kostenfrei, wenn die Lade- und Entladekapazität unter 70 Prozent sinkt.

VinFast nimmt seit wenigen Tagen Reservierungen für seine kommenden Elektroautos an. In Europa können Vorbestellungen für rückerstattbare 150 Euro getätigt werden. Bei einer Reservierung bis 5. April 2022 erhalten Kunden eine Preisgutschrift von 2500 Euro für den VF 8 und von 4200 Euro für den VF 9, dazu ein kostenloses tragbares Ladegerät und „einen kostenlosen Luxusurlaub in Vietnam (ohne Flugticket)“. Im Namen der Vorbesteller wird zudem in Vietnam in einem Waldschutz-Projekt ein Baum gepflanzt.

VinFast will möglichst bald auch in Europa Elektroautos produzieren, dazu sucht das Unternehmen einen Standort in Deutschland. Im Verkauf liegt der Fokus in der Region auf Online-Direktvertrieb sowie Markenstores zur physischen Präsentation des Angebots. Die Fahrzeuge sollen nach der Fertigstellung vor die Haustür geliefert werden. Auch zur Wartung und Reparatur werden VinFast-Mitarbeiter direkt zu den Kunden kommen.