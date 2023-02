Ford bietet Mustang Mach-E künftig auch mit LFP-Batterien an

Ford wird in Europa für sein Elektro-SUV Mustang Mach-E in diesem Jahr neue Batterien mit LFP-Zellen einführen, teilte der US-Hersteller mit. Sowohl Ford-Nutzfahrzeuge als auch Ford-Pkw der nächsten Generation könnten von LFP-Batterien angetrieben werden.

LFP steht für Lithium-Eisen-Phosphat. Batterien dieser Art sind sehr langlebig, tolerieren aufgrund ihrer hohen Zyklenfestigkeit mehr Lade- und Entladevorgänge und laden auch schneller als zum Beispiel Batterien aus Nickel-Kobalt-Mangan (NCM). Außerdem lassen sie sich wegen der verwendeten Materialien kostengünstiger produzieren als NCM-Batterien.

Die Kostenvorteile der LFP-Batterien könnten helfen, die Verkaufspreise der Elektrofahrzeuge stabil zu halten oder zu senken, erklärte Ford. Im Gegenzug ist die Energiedichte von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien bei gleichen Abmessungen grundsätzlich geringer als die von NCM-Batterien – und damit auch die erzielbare Fahrzeugreichweite. Ein weiterer Vorteil der NCM-Batterien im Vergleich zu LFP-Batterien ist ihre bessere Verträglichkeit von sehr tiefen Temperaturen. Allerdings kann die Kälteverträglichkeit von LFP-Batterien durch technische Maßnahmen verbessert werden.

Kunden haben die Wahl zwischen Batterietypen

Die Einführung von LFP-Batterien als Alternative zu NCM-Batterien ermögliche es den Kunden, künftig ihr Elektrofahrzeug mit genau den Batterie-Leistungsmerkmalen zu wählen, die auf ihre individuellen Mobilitäts-Bedürfnisse abgestimmt sind, so Ford. Außerdem trage die LFP-Batterietechnologie dazu bei, die Abhängigkeit von Rohstoffen wie Nickel und Kobalt zu verringern. „Dies steht im Einklang mit der Absicht von Ford, sich in den Lieferketten für Nachhaltigkeit und für die Einhaltung der Menschenrechte zu engagieren“, hieß es.

Ford hat in diesem Zusammenhang angekündigt, 3,5 Milliarden US-Dollar in den Bau des ersten LFP-Batteriewerks in den USA zu investieren. Die neue, „BlueOval Battery Park“ genannte Produktionsstätte soll 2026 in Marshall, Michigan eröffnet werden.

Die Verwendung von LFP-Batterien, zusätzlich zu Batterien aus Nickel-Kobalt-Mangan, ermögliche ein schnelleres Hochfahren der Produktion, so Ford. Es könnten künftig also mehr E-Fahrzeuge produziert werden, was sich positiv auf die Lieferzeiten auswirken werde.

„Unser aktuelles Angebot an Elektrofahrzeugen, Pkw wie Nutzfahrzeuge, trifft den Geschmack der Kunden und hat eine große Nachfrage ausgelöst. Wir erfüllen unsere daraus resultierenden Lieferverpflichtungen, während wir zugleich LFP- und NCM-Batterien skalieren. Zehntausende und bald sogar Millionen Kunden werden von unseren Elektrofahrzeugen mit ihren modernen, leistungsstarken Batterien profitieren, die zudem im Laufe der Zeit immer erschwinglicher werden“, sagte Unternehmenschef Jim Farley.

Ford will bis 2026 weltweit über 50 Milliarden US-Dollar in Elektrofahrzeuge investieren. Bis Ende 2023 plant der Konzern, weltweit 600.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr zu produzieren. Bis Ende 2026 soll das globale jährliche Produktionsvolumen auf zwei Millionen Stromer gesteigert werden. „Wir sind entschlossen, die Revolution der Elektrofahrzeuge anzuführen. Und das bedeutet, in diejenigen Technologien und Arbeitsplätze zu investieren, die uns an der Spitze dieser globalen Transformation in unserer Branche halten“, so Bill Ford, Aufsichtsrats-Vorsitzender der Ford Motor Company.