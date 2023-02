Valmet Automotive nimmt Serienfertigung im Batteriewerk Kirchardt auf

Valmet Automotive hat im Februar im baden-württembergischen Kirchardt, dem ersten Batteriewerk des finnischen Unternehmens in Deutschland, die Serienproduktion von Batteriesystemen aufgenommen. Das Werk in der Nähe von Heilbronn fertigt Hochvoltsysteme für reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride.

Bei dem ersten Auftrag für das Werk Kirchardt handelt es sich um eine Kleinserienfertigung von Modulen, Packs und dem Batteriemanagementsystem (BMS) für die Plug-in-Hybridvariante „einer exklusiven Sportwagenmarke“, deren Name ungenannt bleibt. Der Start der Vorserienproduktion für den ersten Großauftrag eines weiteren Kunden, eines deutschen Herstellers, ist laut Valmet für Sommer 2023 geplant.

Das Recruiting für die verschiedenen Arbeitsplätze sei bereits im Gange. Der Großteil der rund 150 Mitarbeiter werde jedoch im Laufe des Jahres 2024 eingestellt werden, erklärt das Unternehmen. Derzeit habe das Werk rund 60 Beschäftigte.

„Seit dem Produktionsstart im Jahr 2019 in unserem erste Batteriewerk in Salo, Finnland, haben wir für unsere Kunden inzwischen deutlich mehr als 1 Million Batteriesysteme für Hybrid-, Plug-in und vollelektrische Fahrzeuge produziert. Das Werk in Kirchardt, unser erstes in Deutschland, wird unsere Rolle als führendes Unternehmen in der Produktion, aber auch in der Entwicklung von Batteriesystemen weiter stärken“, sagt Jyrki Nurmi, Senior Vice President Geschäftsbereich EV Systems (EVS), Valmet Automotive.

Valmet Automotive betreibt inzwischen drei Batteriewerke, zwei davon in Finnland an den Standorten Salo und Uusikaupunki. Die im September 2021 eröffnete Batteriefertigung in Uusikaupunki ist unter einem Dach mit dem dortigen Autowerk untergebracht. Die Batteriemontage in Deutschland ist in ein internes Entwicklungs- und Produktionsnetzwerk eingebettet, so werden zum Beispiel die Batteriemodule für die Produktion in Kirchardt in Uusikaupunki hergestellt.

Die Entscheidung, in Deutschland eine weitere Batteriefabrik zu bauen, sei vor dem Hintergrund getroffen worden, dass man von einem deutschen Automobilhersteller als Systemlieferant für ein Batterieprogramm beauftragt wurde, so Valmet. Bestandteil dieses Auftrags sei, dass im Sinne der Ressourcenschonung und zur Minimierung der Transportwege die Batteriefertigung in räumlicher Nähe zum Kunden erfolgt.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Standortwahl sei die Nähe zu den Entwicklungsstandorten des Unternehmens in Bad Friedrichshall und München sowie zum Batterie-Testzentrum in Bad Friedrichshall gewesen.

Am Standort in Kirchardt stehen Valmet Automotive auf dem Areal einer ehemaligen Druckerei rund 11.500 Quadratmeter Produktionsfläche zur Verfügung. „Den anspruchsvollen Nachhaltigkeitszielen von Valmet Automotive entsprechend, erfolgt die Produktion in Kirchardt von Anfang an CO2-neutral“, betonen die Finnen.