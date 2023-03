Ford: Europas 50.000. Mustang Mach-E in Deutschland übergeben

Das Ford-Autohaus Ebbert GmbH in Gütersloh hat Ende Februar den europaweit 50.000. Mustang Mach-E an einen Kunden in Deutschland ausgeliefert. Beim Jubiläums-Mustang Mach-E handelt es sich um die 358 kW (487 PS) starke „GT“-Variante des Elektroautos in der Farbe „Absolute Black“ mit serienmäßiger Extended Range-Batterie und Allradantrieb. Das Fahrzeug entwickelt ein Drehmoment von 860 Nm. Die Reichweite beträgt 490 Kilometer.

Ford hat den Mustang Mach-E 2020 eingeführt, seit Mai 2021 wird er auch in Deutschland ausgeliefert. Es gibt das SUV mit zwei Batteriegrößen sowie wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb. Das Leistungsspektrum reicht von 198 kW (269 PS) bis zur GT-Version mit 358 kW (487 PS). Je nach Batterie-Pack beträgt die WLTP-Reichweite zwischen 400 und 600 Kilometer. Produziert wird das Modell in einem Ford-Werk in Mexiko, anschließend gelangt es per Schiff nach Europa.

Hierzulande hat Ford seit der Markteinführung eigenen Angaben nach bislang rund 8600 Mustang Mach-E verkauft. Damit sei Deutschland hinter Norwegen mit bislang über 10.400 verkauften Einheiten der wichtigste Mustang-Mach-E-Markt in Europa.

In diesem Jahr will Ford in Europa eine weitere vollelektrische Baureihe auf den Markt bringen, die in Köln gebaut wird. 2026 möchte der US-Hersteller in Europa in jeder Pkw-Baureihe mindestens ein Plug-in-Hybridfahrzeug oder ein vollelektrisches Modell im Angebot haben. Ab 2030 soll das Pkw-Angebot nur noch aus rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen bestehen.