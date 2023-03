Neuer MINI Countryman wird ab 2023 als Elektroauto in Leipzig gebaut

Die bis 2030 angekündigte vollelektrische Zukunft von MINI startet in diesem Jahr unter anderem mit dem neuen Countryman im BMW-Group-Werk Leipzig. Damit wird erstmals ein Modell der britischen Marke komplett in Deutschland produziert. Als Pilotprojekt des Unternehmens zur Etablierung eines „grünen Werks“ kommt hier eine nachhaltige Strategie für Energieerzeugung und -verbrauch zum Tragen.

„Wir freuen uns, den ersten MINI „Made in Germany“ durch die nachhaltige Energieversorgung des Werks CO2-neutral an unsere Kunden übergeben zu können. Auf diese Weise zeigt der neue, rein elektrische MINI Countryman, wofür die Marke steht: elektrifiziertes Gokart-Feeling und ein starker Fokus auf einen minimalen ökologischen Fußabdruck“, sagt Stefanie Wurst, Leiterin von MINI.

Der neue MINI Countryman läuft in Leipzig gemeinsam mit BMW 1er, BMW 2er Gran Coupé und BMW 2er Active Tourer vom Band. Damit ist der Standort das erste Werk, an dem Fahrzeuge der Marken BMW und MINI gemeinsam hergestellt werden. Der neue Countryman soll ab Ende diesen Jahres in Leipzig vom Band rollen. Die Hochvoltbatterien für das vollelektrische Fahrzeug kommen dann aus der werkseigenen Produktion. Dafür baut BMW am Standort Leipzig seine Kapazitäten für die E-Komponentenfertigung bis nächstes Jahr um acht Produktionslinien aus.

Ein Teil der für die Automobilproduktion benötigten Energie kann durch vier Windräder mit 190 Meter Höhe direkt auf dem Leipziger Werksgelände gewonnen werden. Im Jahr 2021 wurden laut BMW 21,9 GWh Strom aus Windenergie erzeugt, was dem jährlichen Stromverbrauch von über 5000 3-Personen-Haushalten entspreche. Seit 2017 kann der gewonnene Strom in der Batterie-Speicherfarm in bis zu 700 Hochvoltbatterien aus BMW-i3-Modellen zwischengespeichert werden.

„Unsere Leipziger Vision ist die vollständige Dekarbonisierung der Produktion durch Ersatz von fossilen Brennstoffen mittels Wasserstoffes. Als weltweit erstes Automobilwerk nutzen wir im BMW Group Werk Leipzig in unserer Lackiererei eine neu entwickelte Brennertechnologie, die grünen Wasserstoff an Stelle von Erdgas verwenden kann. Bereits seit 2013 kommt Wasserstoff in der Werkslogistik zum Einsatz. Heute liefern fünf Wasserstofftankstellen Energie für über 130 Brennstoffzellen-betriebene Flurförderfahrzeuge, die größte Flotte in Deutschland“, erklärt Werkleiterin Petra Peterhänsel.

Details zum neuen elektrischen Countryman und dem Zeitplan für die Einführung verrät MINI noch nicht. Das Design wird vorerst nur getarnt gezeigt. Das MINI-Angebot soll bis Anfang der 2030er-Jahre komplett auf Elektroautos umgestellt werden. Das zukünftige Kern-Portfolio der vollelektrischen Fahrzeuge wird den MINI 3-Türer sowie jeweils ein Crossover-Modell im Kleinwagen- und im Premium-Kompaktsegment umfassen. Zwei von Beginn an für reine E-Mobilität entwickelte Modelle werden in China produziert.