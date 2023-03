Niederlande fördern E-Autos am üppigsten, gefolgt von Frankreich und Deutschland

In Deutschland ist der staatliche Zuschuss für den Kauf eines Elektroautos von 2022 auf 2023 zurückgegangen. Die Marktforscher von Dataforce haben einen Vergleich der Kaufprämien von E-Autos in sechs europäischen Ländern aus Sicht privater Käufer veröffentlicht. Die Niederlande fördern demnach derzeit am üppigsten, gefolgt von Frankreich und Deutschland.

Für die Angaben und Berechnungen zog Dataforce ein kompaktes SUV als Standard heran, da sich im Privatmarkt die meisten Kunden heutzutage für dieses Segment entscheiden (22,6 Prozent Marktanteil 2022, EU 27+EFTA+UK).

In Deutschland und Frankreich machen Kaufprämien den größten Teil der Gesamtförderung aus, berichtet die Analysten. Ebenfalls lasse sich feststellen, dass Länder ohne Kaufprämie weit hinten liegen im Ranking der Förderungen für den privaten Automobilkäufer.

Viele private Käufer unterschätzten allerdings den zusätzlichen Einfluss von Steuervorteilen, die schnell mehrere tausend Euro ausmachen können, erklärt Dataforce. In den Niederlanden sorge die große Steuerersparnis sogar dafür, dass die Gesamtförderung fast doppelt so hoch ausfällt wie in Frankreich.

Die Förderungen im Detail

Sofern eine Zulassungsteuer existiert, sind Elektroautos aktuell in den von Dataforce untersuchten Ländern davon befreit, es gibt also einen Steuervorteil beim Kauf. Zusätzlich zahlen Stromer aktuell nirgendwo eine Kfz-Steuer, was einen Steuervorteil bei Besitz darstellt.

Bei der Höhe der Vorteile ergibt die Untersuchung große Unterschiede. So fallen in den Niederlanden und Frankreich schon bei der Zulassung eines typischen Kompakt-SUV recht hohe CO2-bezogene Steuern an, wenn man sich für einen Verbrennungsmotor entscheidet. Auch die Kfz-Steuer ist in den Niederlanden eine kostspielige Sache.

Merklichere Unterschiede gibt es auch bei den Kaufprämien: In Frankreich fällt diese mit 5000 Euro am höchsten aus, gefolgt von Deutschland mit 4500 Euro und den Niederlanden mit 2950 Euro. In Italien gibt es zwar eine Prämie, diese fällt in dem Vergleich jedoch heraus, da ein Elektroauto der untersuchten Größe preislich über der Fördergrenze liegt. In Belgien und dem Vereinigten Königreich gibt es keine Kaufprämien mehr.

Hohe Förderungen begünstigen schnelleren E-Umstieg

„Die Höhe der Vorteile zwischen den Ländern unterscheidet sich stark. Ebenso unterscheiden sich auch die Marktanteile von BEVs (Battery Electric Vehicle/Batterie-Elektrofahrzeuge, d. Red.). Folglich sind BEVs dort besonders attraktiv, wo hohe Steuern vermieden werden können oder der Kaufpreis durch Prämien reduziert wird“, so Dataforce.

Genau das sehen die Marktforscher in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich: Die drei Länder mit der höchsten Förderung hätten auch die höchsten Elektroauto-Anteile. Der Marktanteil im Privatmarkt liege hier deutlich über dem EU-Durchschnitt von 15,4 Prozent, berichtet Dataforce. Länder mit vergleichbar niedriger Förderung wie Großbritannien, Belgien und Italien lägen unter dem Durchschnitt, im Falle der letzten beiden sogar deutlich.

Anders stellt sich die Situation allerdings im Flottenmarkt dar: In vielen Ländern wie Belgien, Österreich und Großbritannien komme erst hier eine steuerliche Besserstellung von vollelektrischen Fahrzeugen richtig zum Tragen, erklären die Analysten. So gebe es signifikante Anreize für den „Geldwerten Vorteil“.