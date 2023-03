Hyundai-Manager: Elektro-Kona wird meistverkaufte Variante der Baureihe

Hyundai bringt in diesem Jahr die neue Generation des Kona auf den Markt. Die Südkoreaner bieten das beliebte Kompakt-SUV wieder als Verbrenner, Hybrid und Elektroauto an. Im neuen Modelljahr erwartet die Marke vor allem für den in zwei Versionen erhältlichen vollelektrischen Kona eine hohe Nachfrage.

Europa-Chef Michael Cole sagte gegenüber Automotive News, er gehe davon aus, dass der Elektro-Kona 60 Prozent der Verkäufe der Modellreihe ausmachen wird. Das wäre ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum aktuellen elektrischen Kona, der laut Zahlen des Marktforschungsunternehmens Dataforce im Jahr 2022 rund 40 Prozent der Verkäufe der Baureihe ausmachte.

Um den neuen Kona für noch mehr Autokäufer attraktiv zu machen, hat Hyundai die zweite Generation vergrößert und damit für mehr Platz im Innenraum gesorgt. Die jüngste Generation wurde dabei zunächst in der Elektro-Variante entwickelt. Im Vergleich zum vorherigen Modell weist das neue größere Abmessungen auf. Der Kona Electric misst nun 4355 Millimeter in der Länge und ist damit um 175 Millimeter gewachsen. Der Radstand beträgt 2660 Millimeter und ist 60 Millimeter länger als in der ersten Generation. In der Breite hat der E-Kona um 25 Millimeter auf 1825 Millimeter zugelegt und in der Höhe wuchs er um 20 Millimeter auf 1575 Millimeter.

Der Kona Electric bietet in der Basisversion nun 114,6 kW Antriebsleistung (156 PS), beim Vorgänger sind es 100 kW (136 PS). Der Energiegehalt der Batterie ist in dieser Variante von 39,2 auf 48,4 kWh gestiegen. Eine WLTP-Reichweite nennt Hyundai noch nicht. Die zweite Version des Kona Electric hat nun 160 kW Antriebsleistung (218 PS) und damit 10 kW (14 PS) mehr als bisher. Die Akku-Kapazität wurde von 64 kWh auf 65,4 kWh vergrößert. Das ermöglich eine WLTP-Reichweite von 490 Kilometern, zuvor waren es maximal 484 Kilometer.

Alle Versionen des neuen vollelektrischen Kona werden im Werk des Unternehmens in Nosovice in der Tschechischen Republik hergestellt. Bisher fertigte Hyundai die E-Kona-Modelle mit Rechtslenkung in Ulsan, Südkorea, wo auch alle Verbrenner-Kona entstehen und weiterhin gebaut werden sollen.

Mit einem Gesamtabsatz von 99.703 Einheiten war der Kona im vergangenen Jahr das nach dem kompakten SUV-Crossover Tucson zweitmeistverkaufte Fahrzeug von Hyundai. Aufgeschlüsselt nach Modellen war der nicht-elektrische Kona die Nummer 3 der Marke und der elektrische Kona die Nummer 6.