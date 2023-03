Total verkauft deutsche Tankstellen, künftig Ladestationen und Wasserstoff im Fokus

Der französische Mineralölkonzern TotalEnergies will sich von seinem Tankstellennetz in Deutschland und den Niederlanden trennen und es an das kanadische Unternehmen Couche-Tard verkaufen. Betroffen seien etwa 1200 Tankstellen hierzulande und 400 in den Niederlanden, teilte der Energiekonzern mit.

Der zentrale Grund für die Entscheidung ist das in der EU geplante Verbrenner-Aus ab dem Jahr 2035. Man wolle sich in den Ländern, in denen das Unternehmen nicht Marktführer sei, „auf die Entwicklung neuer Mobilität mit Elektro- und Wasserstoffantrieb konzentrieren“, erklärte TotalEnergies. Dazu zählten etwa Ladestationen außerhalb von Tankstellen und der Vertrieb von Wasserstoff.

Die Pläne der EU „veranlassten TotalEnergies, Entscheidungen bezüglich seiner Tankstellennetze in Europa zu treffen, die aufgrund des sinkenden Kraftstoffvertriebs Umsatzeinbußen verzeichnen“, so das Unternehmen. „Einer der Gründe hierfür ist, dass Elektroautos eher zu Hause oder im Unternehmen aufgeladen werden, nicht an den Ladestationen der Tankstellen.“

In Belgien und Luxemburg will TotalEnergies ein Joint Venture mit Couche-Tard gründen, Die rund 600 Tankstellen des Unternehmens in beiden Ländern sollen in den nächsten fünf Jahren noch fossile Treibstoffe anbieten und das Logo von TotalEnergies tragen. Die Franzosen gehen davon aus, dass Tankstellen sich in den kommenden Jahren eher in Servicestätten und Orte zum Verweilen mit Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen verwandeln. Der Verkauf von Kraftstoffen werde deutlich in den Hintergrund treten.

TotalEnergies hat sich seit 2015 bereits von Tankstellen in Italien, in der Schweiz und in Großbritannien getrennt. Der Verkauf der Tankstellen sei Teil der Strategie, „sich in ein Multi-Energie-Unternehmen zu wandeln und bis 2050 CO₂-Neutralität zu erreichen“, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Dabei sind indirekte Emissionen – etwa durch das Verbrennen der Treibstoffe – nicht eingerechnet.