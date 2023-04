BEM: Diskussion um Technologieoffenheit hat Deutschland geschadet

VW verliere die Marktführerschaft in China an BYD, Tesla dominiere den US-E-Auto-Markt mit 62,4 Prozent im ersten Quartal 2023 und während Honda, Kia und Hyundai schon Fahrzeuge für das bidirektionale Laden verkauften, habe kein einziger Hersteller in Deutschland diese Technologie verbaut. Der Bundesverband eMobilität (BEM) sieht sich in der Auffassung bestärkt, dass die Diskussion um die Technologieoffenheit in der Fahrzeugproduktion dem deutschen Standort schwer geschadet hat.

„Die Elektromobilität wird sich am Markt als führende Technologie im Pkw-Bereich durchsetzen und das Kapitel von Benzin- & Dieselfahrzeugen beenden. Die deutsche Automobilindustrie hat diese Entwicklung gemeinsam mit der Politik lange bestritten und versucht, den Wandel hinauszuzögern. Dadurch konnten insbesondere asiatische Unternehmen den Markt betreten und einen Vorsprung erarbeiten, der schwer einzuholen sein wird“, so Vorstandsmitglied Markus Emmert bei einer Branchenveranstaltung.

Die Automesse in Shanghai habe dieses Jahr deutlich gemacht, dass die deutsche Autoindustrie ihre Vorreiter-Rolle in der Volksrepublik eingebüßt hat und damit international an Gewicht verliert. Unter den zehn meistverkauften Elektroautos des Landes sei kein einziges deutsches Modell vertreten. Auch beim Ausbau der Erneuerbaren Energie sehe es ähnlich aus, so Emmert.

Es braucht laut Emmert „schleunigst“ mehr politische und industrielle Klarheit für den batterie-elektrischen Kurs, um das Wettrennen in der Mobilitäts- und Umwelttechnologie mit deutscher Beteiligung zu gestalten und volkswirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Ein die Umweltgesetze einhaltender Bundesverkehrsminister sei dafür genauso förderlich wie ein breiteres Angebot kleiner und bezahlbarer E-Fahrzeuge, der Eintritt in energie-effizientes Denken in der Mobilität sowie der Ausbau der Ladeinfrastruktur und der digitalen Services.

„Mit einem Marktanteil von aktuell 2% eAutos auf deutschen Straßen ist der Kuchen noch nicht verteilt, denn er wird gerade erst gebacken. Die Frage ist vielmehr, wer sich die 98% holt und ob die deutschen Anbieter mit der internationalen Konkurrenz mithalten können“, sagte Emmert.