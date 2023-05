Fisker veröffentlicht aktuelle Daten des Ocean, Deutschland-Start steht bevor

Das US-Start-up Fisker Inc. hat im Mai das erste Exemplar seines SUV Ocean an einen Kunden ausgeliefert. Im Zuge des Starts in Dänemark, dem Heimatmarkt von Gründer und CEO Henrik Fisker, veröffentlichte das Unternehmen aktuelle technische Details seines Elektroautos. Die Markteinführung in Deutschland wird bereits vorbereitet.

Einiges war über den 4774 Millimeter langen, 1982 Millimeter breiten und 1631 Millimeter hohen Ocean bereits bekannt. Noch offen war unter anderem, wie groß die Batterie für die reichweitenstärkste Version mit 707 Kilometern pro Ladung gemäß WLTP-Norm ausfällt. Für die im Mittelklassesegment für ein SUV derzeit größte Reichweite setzt Fisker ein Akkupaket mit 113 kWh ein, wie jetzt bekannt wurde.

Auch zu den Ladezeiten gibt es neue Informationen: Schnelles Ziehen von Gleichstrom (DC) kann demnach die Batterie in rund 33 Minuten füllen. Dieser Wert dürfte wie üblich für das Aufladen von 10 bis 80 Prozent gelten. Zu den weiteren wichtigen Daten für den europäischen Markt gehören das Kofferraumvolumen von 476 Litern und die Anhängelast von bis zu 1820 Kilogramm.

Hierzulande wird der Ocean in vier Versionen ab 41.560 Euro angeboten. Neben der Ausstattung unterscheidet die verschiedenen Ausführungen insbesondere die Antriebstechnik. Hergestellt wird das Elektroauto beim Auftragsfertiger und Fisker-Partner Magna in Österreich. Von dort wird der Ocean an europäische Kunden übergeben sowie zeitnah auch in die USA exportiert.

Wann genau die Auslieferungen in Deutschland beginnen, steht noch nicht fest. Fisker hat hier aber schon das erste Fahrzeug zugelassen, wie das Unternehmen am 8. Mai mitteilte. Das Start-up öffnete zudem die Türen von zwei Standorten in München für die Präsentation des Ocean. Einer davon dient zudem zur Abwicklung von Probefahrten und Auslieferungen.

„Nachdem ich die ersten Jahre meiner Karriere in der Automobilindustrie hier verbracht habe, ist es großartig, wieder in Deutschland und München zu sein, während wir neue Anlagen für unsere Kunden eröffnen“, sagte CEO Henrik Fisker. Der Unternehmensgründer und -namensgeber nahm den ersten in Deutschland zugelassenen Ocean für sich selbst in Empfang.

Dieses Jahr will Fisker 42.400 Elektroautos bauen. Bis Mitte 2024 könnte die Kapazität für den Ocean durch einen zusätzlichen Produktionsstandort in den USA weiter wachsen. Langfristig könnte das Start-up auch eine eigene Fabrik hochziehen, möglicherweise in Deutschland.

Zusammen mit der US-Technologiefirma Ample hat Fisker kürzlich angekündigt, den Ocean ab Anfang 2024 in den USA und Europa auch mit automatisiert auswechselbaren Batterien anzubieten. Zunächst sind Flottenbetreiber die Zielgruppe.