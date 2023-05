Auswertung: Tesla Model Y war 2022 der weltweit drittmeistverkaufte Pkw

Nach Zahlen des Marktbeobachters Jato Dynamics wurden 2022 weltweit 79,4 Millionen Neufahrzeuge zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von zwei Prozent gegenüber 2021. Die Verbreitung von Elektroautos nahm dabei weiter zu.

„Dieser Rückgang kann auf zwei Schlüsselfaktoren zurückgeführt werden“, erklärt Felipe Munoz, Global Analyst bei Jato Dynamics. „Zum einen führten anhaltende Störungen in der Lieferkette und die Verknappung von Halbleitern in Nordamerika und Europa zu einer geringeren Verfügbarkeit von Neufahrzeugen, während die Verkäufe in China, dem weltweit größten Markt, schwächer wurden.“ 2022 entfielen auf diese drei Regionen zusammen 69 Prozent des weltweiten Gesamtabsatzes.

Neben diesen Herausforderungen trug auch der anhaltende Krieg in der Ukraine zu dem Rückgang bei. Infolge der Sanktionen litt der russische Markt stark unter einem Absatzrückgang von 59 Prozent, was etwa einer Million Einheiten entspricht. Im Gegensatz dazu stieg die Nachfrage in Indien um 24 Prozent auf einen neuen Rekord von 4,37 Millionen registrierten Fahrzeugen. Mit diesen Ergebnissen überholte Indien Japan und wurde 2022 zum drittgrößten Automarkt der Welt.

Batterie-Fahrzeuge legten 2022 deutlich zu

Das Gesamtvolumen der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) stieg 2022 der Auswertung zufolge um 66 Prozent auf 7,37 Millionen Einheiten – ein Plus von 2,9 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Der weltweite Marktanteil von BEVs nahm von 5,5 Prozent im Jahr 2021 auf 9,3 Prozent im Jahr 2022 zu. Nur China und Europa erreichten dabei mit 15,6 beziehungsweise 12,2 Prozent einen zweistelligen Marktanteil.

Mit einem Anteil von 53 Prozent an den weltweiten Verkäufen war China im zurückliegenden Jahr der volumenmäßig größte BEV-Markt. Während Tesla 2022 mit einem Absatzwachstum von 43 Prozent an der Spitze der Elektroautos stand, musste der US-Hersteller Marktanteile an die chinesischen Marken abgeben und verschlechterte sich um 3 Prozentpunkte auf 17,6 Prozent.

Tesla platzierte 2022 laut Jato zwei seiner vier Elektroautos in den Top 10 der Rangliste. Nach den Daten der Analysten für 53 Märkte sowie weiteren Untersuchungen und Schätzungen für weitere 95 Märkte war das mittelgroße SUV Model Y im vergangenen Jahr der weltweit drittmeistverkaufte Pkw. Stärker gefragt waren nur das Kompakt-SUV Toyota RAV4 und die Toyota-Limousine Corolla/Levin.

„Es ist ein historischer Moment zu sehen, dass ein reines Elektrofahrzeug nicht nur so nah an der Spitzenposition ist, sondern dass eine relativ neue Marke so weit in der globalen Rangliste kommt, insbesondere wenn man bedenkt, dass es sich nicht um die erschwinglichsten Fahrzeuge handelt“, so Munoz.

Teslas Model 3 belegt in der Rangliste für das letzte Jahr den 10. Platz, allerdings verlor die Mittelklasse-Limousine im Vergleich zu 2021 einen Platz. Toyota platzierte fünf Modelle in den Top 10, während Ford, Nissan und Honda jeweils mit einem Modell vertreten sind.