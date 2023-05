Alpine A290 _ß gibt Ausblick auf sportlichen Elektro-Kleinwagen von Alpine

Die Renault-Tochter Alpine stellt auf Elektroautos um. Im zurückliegenden Jahr gab es einen Ausblick auf die Batterie-Zukunft des Verbrenner-Sportwagens A110, der derzeit das einzige Modell der Franzosen ist. Nun gewährt die Marke eine Vorschau auf einen sportlichen Strom-Kleinwagen.

Beim 4,05 Meter langen Konzeptauto A290_ß handelt es sich um eine verschärfte Version der in diesem Jahr kommenden Neuauflage des Renault R5. Außen entspricht die Studie laut den Designern bereits weitgehend der Serie, die Ende 2024 für schätzungsweise um die 50.000 Euro starten soll.

Die A290_ß greift die klassische Namensgebung der Marke Alpine auf mit einem A, gefolgt von drei Ziffern. Die erste Zahl kennzeichnet die Größe des Fahrzeugs. Die „90“ steht laut dem Unternehmen „für lifestyle-orientierte, vielseitige Sportwagen der Marke“, während die reinen Sportwagen die „10“ tragen. Das „ß“ bezieht sich auf den in der Softwarewelt verwendeten Betatest, die Zwischenphase kurz vor der Markteinführung.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Über die Technik des Showcars verraten die Entwickler vorerst nur wenig. Es gibt demnach zwei Motoren an der Vorderachse und eine Boost-Funktion, mit der man für zehn Sekunden mehr Leistung bekommt. Einen Hinweis auf die geplanten Leistungsdaten könnte der R5 Turbo 3E geben, den Renault letzten Herbst als Konzeptauto auf dem Pariser Salon präsentiert hat. Der ist mit 280 kW/380 PS und mehr als 700 Nm Drehmoment so motorisiert, dass er von 0 auf Tempo 100 in 3,5 Sekunden sprintet und bis zu 200 km/h schafft.

Innen dürfte die A290_ß weniger nah an dem finalen Fahrzeug sein: Dort finden sich ein futuristisches Steuer mit Schalttafel am Dach. Die Karbonschale des Fahrers ist wie bei einem Monoposto mittig platziert, nach hinten versetzt finden zwei Passagiere Platz. In der Serie soll die A290_ß ein echter Viersitzer mit vier Türen sein.

„Die A290_β ist die erste Etappe in der neuen Ära von Alpine, der erste Schritt zur rein elektrischen Traumgarage im Jahr 2024“, so CEO Laurent Rossi. „Die A290-β knüpft an das reiche Erbe der Marke an und führt Alpine in die Zukunft, indem sie den Motorsportgeist, der die Marke seit ihren Anfängen inspiriert hat, im Alltag erlebbar macht.“

Renault will Alpine mit Elektroautos zu einem sechsstelligen Absatz führen. Dazu ist neben einem batteriebetriebenen Nachfolger für den Sportwagen A110 und der Serienversion des Kleinwagens A290_ß auch ein Crossover geplant. Weitere neue Modelle sind möglich. Das Absatzziel für Alpine, zu dem auch die Motorsportaktivitäten des Renault-Konzerns gehören, könnte sich Berichten zufolge bis 2030 auf rund 150.000 Verkäufe pro Jahr belaufen. Im vergangenen Jahr setzte die Marke 3546 Einheiten des Verbrenners A110 ab.