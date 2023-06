HiPhi bietet Elektroautos in Deutschland ab 105.000 Euro an

Das chinesische Unternehmen Human Horizons bietet ab diesem Jahr in Europa die Modelle seiner Marke für Luxus-Elektroautos HiPhi an. Als Erstes kommt hierzulande das batteriebetriebene SUV X auf den Markt. Bald soll als nächstes Europa-Modell das E-GT-Coupé Z folgen. Beide können bereits in Deutschland und Norwegen bestellt werden.

Der HiPhi X (Artikelbild) ist ein vollelektrisches Luxus-SUV. Sein Antriebsstrang kombiniert Motoren an der Vorder- und Hinterachse, die Systemleistung von 220 kW (299 PS) ermöglicht eine Beschleunigung von 100 km/h in 3,9 Sekunden. Ein 97-kWh-Batteriepaket sorgt für eine Reichweite von 460 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Es werden vier- und sechssitzige Konfigurationen angeboten. Mit vier Sitzen kostet die Reihe in Deutschland ab 109.000 Euro, mit sechs Sitzen ab 123.000 Euro.

Der HiPhi Z ist ein Luxus-GT, der eine Leistung von 494 kW (672 PS) durch zwei Elektromotoren bietet. Die Beschleunigung von 0 auf Tempo 100 gelingt damit in 3,8 Sekunden. Die eingesetzte 120-kWh-Batterie ermöglicht eine Reichweite von offiziell 555 Kilometern. Die Kunden können zwischen vier- und fünfsitzigen Konfigurationen des Fahrzeugs wählen, diese kosten ab 105.000 beziehungsweise 107.000 Euro.

Die ersten europäischen HiPhi-Kunden sollen ihre Fahrzeuge im dritten Quartal 2023 erhalten. Bald sollen Kaufinteressenten die beiden Flaggschiff-Modelle der China-Marke in ihrem ersten deutschen Showroom am Flughafen München begutachten können.

Auf den HiPhi X und Z soll als erschwinglicheres Elektroauto der Y folgen. Das SUV ist laut dem Hersteller speziell für den europäischen Markt konzipiert. Die Bestellbücher sollen noch in diesem Jahr geöffnet werden.

„Der HiPhi X hat sich als das meistverkaufte Luxus-Elektroauto in China etabliert, und auch der HiPhi Z wurde extrem gut angenommen. Jetzt haben die europäischen Kunden zum ersten Mal die Gelegenheit, herauszufinden, warum diese Fahrzeuge so einen phänomenalen Erfolg haben“, so HiPhi-Technologiechef und -Mitbegründer Mark Stanton. „Ihre einzigartige Kombination aus Luxus und fortschrittlichen Technologien bietet Käufern in Deutschland und Norwegen ein völlig neues Fahrerlebnis. Und dieser Start in zwei Märkten ist eine perfekte Ausgangsbasis für die Ausweitung unserer Aktivitäten auf den gesamten Kontinent, mit dem Ziel, bis 2027 die wichtigsten europäischen Länder abzudecken.“