e.Go sichert sich 75 Millionen Dollar Finanzierung

Das Aachener Elektroauto-Start-up Next.e.Go Mobile hat den Abschluss einer festverzinslichen Fremdfinanzierung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar (68 Mio. Euro) durch Western Asset, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft für festverzinsliche Wertpapiere, bekannt gegeben. Der Nettoerlös der Finanzierung soll dabei helfen, die Unternehmensstrategie fortzusetzen, mit besonderem Fokus auf die Produktion des E-Kleinwagens e.wave X sowie das globale Wachstum.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Western Asset, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter für festverzinsliche Wertpapiere, der seit über 50 Jahren maßgeschneiderte Finanzlösungen für seine Kunden anbietet“, sagt Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender von e.Go. „Da wir uns darauf konzentrieren, die alltägliche urbane Mobilität bequemer, praktischer und bezahlbarer zu gestalten, gibt uns diese Finanzierung die Möglichkeit, unsere geplante Produktion weiter voranzutreiben und unser MicroFactory-Konzept weiter auszurollen.“

Die neue Finanzierungsrunde sei ein Beweis „für die solide technologische Basis“ von e.Go als innovativer Hersteller von Elektrofahrzeugen. „Wir sind begeistert von unserer Partnerschaft mit e.Go und freuen uns auf das weitere Wachstum des Unternehmens nach Abschluss der geplanten de-SPAC Transaktion“, so Isabelle Freidheim, Vorsitzende des Athena SPAC.

Als e.Go Mobile die Insolvenz drohte, sprang 2020 der niederländische Investor ND Industrial Investments ein, dem das Unternehmen seitdem mehrheitlich gehört. Das neue Management will mit dem Start-up weiter expandieren und plant dazu auch einen Börsengang in den USA. Next.e.Go Mobile nutzt eine leere Unternehmenshülle, um es damit an die New Yorker Börse schaffen. Durch die Verschmelzung mit dem dort gelisteten Firmenmantel Athena Consumer Acquisition Corp sollen Next e.Go mehrere Hundert Millionen Dollar zufließen.

e.Go hat seit der Gründung im Jahr 2015 eigenen Angaben nach mehr als 1300 seiner Fahrzeuge auf die Straße gebracht. Das Angebot bestand ursprünglich aus dem Kleinwagen Life, aktuell bietet die Marke dessen Crossover-Variante e.wave X an. Das Unternehmen will laut früheren Angaben weitere, darunter größere E-Modelle einführen. Damit soll auch in andere Länder expandiert werden, dafür sind in Bulgarien, Griechenland und Mexiko Werke geplant.