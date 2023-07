Ionity: Schon „viel erreicht“, Fokus auf Langstreckenmobilität

Die Geschäftsführer von Ionity, Michael Hajesch und Marcus Groll, haben in einem ausführlichen Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über ihre Pläne und die Ladeinfrastruktur allgemein gesprochen. Der Anbieter von Schnelllademöglichkeiten vor allem entlang der Autobahnen wurde 2017 von den Autoherstellern BMW, Mercedes, Audi, Porsche und Ford gegründet, mittlerweile sind auch Hyundai und Kia an Bord. Gemeinsam mit dem Investor BlackRock wollen sie das Netz weiter ausbauen.

Heute ­betreibt Ionity rund 500 Stationen mit 2400 Ladesäulen. Der Aufbau erfolgte zwar langsamer als ursprünglich erhofft, man habe aber schon „viel erreicht“, meinte Hajesch. „Wer in Europa war denn schneller?“ Mit dem Ionity-Netz könne man heute im Elektroauto quer durch Europa reisen.

Ionity hat Finanzierungszusagen der Anteilseigner über 700 Millionen Euro. Damit soll das Schnellladenetz auf mehr als 1000 Stationen mit mindestens 7000 Schnell­ladepunkten ausgebaut werden – „und das möglichst schnell“. Der Fokus liege dabei weiter auf der Langstreckenmobilität, erklärte Groll. Deshalb suche das Unternehmen vor ­allem nach Standorten an oder direkt neben der Autobahn. Gleichzeitig baue man „wo immer möglich“ stark frequentierte Standorte aus und erhöhe die Zahl der Ladepunkte von vier oder sechs je Station auf 12, 18 oder mehr.

Ionity will künftig auch im urbanen Bereich stärker aktiv werden. Gerade in Städten werde der Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur steigen, da viele ihr Elektroauto nicht zu Hause laden könnten. Das werde aber auch künftig ein Mix aus Wechselstromladern, an denen man langsam über Nacht lädt, und Schnellladestationen sein, so Groll. Grundsätzlich sei das Schnellladen in der Stadt eine Chance, auf wenig Raum viele Fahrzeuge mit Energie zu versorgen. Hinzu kämen Carsharing-Autos, Lieferdienste und andere Flotten, die schnell mit Strom versorgt werden wollen, sagte Hajesch.

Verzögerungen beim Aufbau von Ladeinfrastruktur liegen laut dem Ionity-Management fast immer an zwei Punkten: den Genehmigungsverfahren und den Netzanschlüssen. Planbar und schnell ließen sich Schnellladestationen in Frankreich errichten. Gleiches gelte für Skandinavien. Besonders schwierig sei es in Spanien und in einigen osteuropäischen Ländern. In Polen könne es zwei Jahre dauern, bis der Netzbetreiber Ionity mit Strom versorgt.

Auslastung von 20 bis 25 % profitabel

Mit einer Auslastung von 20 bis 25 Prozent sei man profitabel, gerechnet über den Durchschnitt eines Jahres, berichtete Groll. In einigen Ländern, etwa Großbritannien, erreiche Ionity bereits durchschnittlich 30 Prozent. Zur Ferienzeit könne es dann schon eimal voller an den Stromtankstellen werden. „Wir arbeiten daran, Warteschlangen zu vermeiden, und unterstützen unsere Kunden mit In­formationen und Handlungsempfeh­lungen“, so Hajesch.

Ionity wirbt damit, dass seine Säulen mit bis zu 350 kW Strom in die Akkus von Elektroautos pressen können. Bisher schaffen das aber nur sehr wenige Modelle. Die durchschnittliche Ladeleistung an den Säulen des Unternehmen liege momentan ­zwischen 80 und 90 Kilowatt, wie Groll verriet.

Dass Batteriewechselstationen, wie sie der chinesische Elektroautohersteller Nio auch hierzulande errichtet, neuer Wettbewerb für Ionity sind, glaubt Hajesch nicht. Schließlich brauche es dafür standardisierte Batterien, auf die sich die gesamte Industrie einigen müsste. Das halte er für unwahrscheinlich.

Ionity lässt an seinen Schnellladern Ökostrom fließen, den das Unternehmen bei Versorgern kauft. An einem Standort in Tschechien beziehe man Energie direkt von einem benachbarten Wasserkraftwerk, sagte Hajesch. Mit steigender Anzahl an Ladevorgängen erhöhe sich perspektivisch der Bedarf an dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien. Man schaue sich an, ob es sinnvoll ist, in eigene Stromerzeugung zu investieren. Das sei eine Frage der Wirtschaftlichkeit.

Geschwindigkeit, nicht Finanzierung das Problem

Auf die Frage, ob es die ganzen Vorgaben und Masterpläne der Politik brauche, oder ob sich die Ladeinfrastruktur auch allein marktwirtschaftlich entwickeln würde, sagte Hajesch: „Ein klares Ja!“ Heute sei es möglich, Ladeinfrastruktur privatwirtschaftlich zu finanzieren. Der Kapitalmarkt habe das erkannt, das zeige der zu Ionity gekommene Investor Blackrock. Die Frage sei weniger die ­Finanzierung des Ausbaus als dessen ­Beschleunigung. Da würden die Masterpläne zu kurz greifen.

Es gehe da nicht nur um die Netzanschlüsse, sondern auch um die Vorschriften, die sich nicht nur zwischen den Ländern, sondern teilweise sogar zwischen einzelnen Regionen innerhalb eines Staats unterscheiden würden, merkte Groll an. Die Behördenkommunikation bis zu einer Baugenehmigung koste viel Zeit.

Dass Ladevorgänge wegen technischer Schwierigkeiten nicht funktionieren, kann laut den Ionity-Managern verschiedene Gründe haben. Elektroauto und Ladesäule müssten unabhängig vom Anbieter zusammenspielen. Dabei geht es nicht nur um die physikalische Stromübertragung, sondern auch die digitale Interoperabilität der Systeme. Es sei „eine Kette mit vielen Gliedern“, wenn man die Systeme für Roaming und Abrechnung hinzuzählt. Da müsse es an vielen Schnittstellen reibungslos laufen. Dazu gehöre auch, dass das Auto mittlerweile „ein fahrender Computer“ geworden ist. Die Hersteller spielten laufend neue Updates ein.

Groll betonte, dass auch die Ladesäulen kontinuierlich verbessert werden. Auch hier gebe es Softwareupdates oder Verschleiß an Kabeln oder Steckern. Deswegen führe Ionity mittlerweile einen großen Teil der Reparaturen mit eigenen Teams durch, die qualifiziert seien und schnell reagieren könnten.