XEV will mit Kleinst-Elektroauto Yoyo in Europa expandieren

Der sechs Jahre junge Hersteller von kleinen Elektroautos XEV will mit seinem Erstlingswerk Yoyo in Europa expandieren. Das günstige Leichtelektromobil der Klasse L7e speziell für die Stadt rollt seit zwei Jahren in China vom Band.

Der Yoyo kann zwei Personen mit maximal 85 Stundenkilometern befördern und hat eine Reichweite von 150 Kilometern. 7000 Fahrzeuge hat XEV eigenen Angaben nach im vergangenen Jahr gebaut, nun soll die Serienproduktion hochgefahren werden.

„In diesem Jahr wollen wir in Europa mehr als 10.000 schaffen“, sagt XEV-Mitarbeiter Luciano Fresia im Gespräch mit dem Handelsblatt zum Absatzziel. Große Teile der Karosserie und Teile des Innenraums sollen künftig im 3D-Drucker entstehen und sich für den Kunden personalisieren lassen.

Für Wachstum soll neben mehr privaten Kunden unter anderem ein Deal mit dem italienischen Energieversorger Eni sorgen: Innerhalb der nächsten zwei Jahre werden in dessen Carsharing-Angebot Enjoy mehr als 2000 Fahrzeuge von XEV eingeflottet. In Turin, Mailand und anderen Großstädten kann der Yoyo schon gemietet werden, weitere Städte sollen folgen. Auch in Berlin und Hamburg sollen bald die ersten Yoyos fahren: Der Carsharing-Anbieter Wheego hat 200 Exemplare geordert.

Ab 16.900 Euro verkauft XEV die neueste Version des 2530 Millimeter langen, 1500 Millimeter breiten und 1560 Millimeter hohen Yoyo. Der italienische Staat bezuschusst das E-Auto derzeit dem Bericht zufolge mit 3000 Euro. In Deutschland soll der Verkauf in den kommenden Monaten starten. XEV will hier auch ein Verkaufs- und Servicenetz aufbauen. Förderfähig ist die Fahrzeugklasse (L7e) in Deutschland bisher nicht.

Die Energie für den Antrieb stellen beim Yoyo drei in Reihe geschaltete Lithium-Eisenphosphat-Batterien zur Verfügung, die über eine separate Heckklappe zugänglich sind. Zusammen haben sie eine Kapazität von 10,3 Kilowattstunden. Jeder Akkublock kann einzeln entnommen werden. Zum einfachen Transport des etwa 24 Kilogramm schweren Energiespeichers ist auf der Oberfläche ein Gurt montiert. Für das Aufladen der Batterien will XEV eigene Ladeautomaten aufstellen, an denen sich leere Akkus gegen neue tauschen lassen. Das Start-up sieht zudem einen Service zum manuellen Akkutausch vor, wenn der Fahrer gerade nicht am Fahrzeug ist. Laden via Stecker ist über den Hausanschluss oder an einer Schnellladestation möglich.

Neben Europa hat XEV auch Asien und Südamerika als Märkte im Visier. Der Umsatz in Europa hat laut dem Handelsblatt im vergangenen Jahr rund 40 Millionen Euro betragen, profitabel sei das Start-up noch nicht. Den Yoyo solle es künftig auch in Varianten für Lieferdienste und Warentransporte geben. Darüber hinaus sei „in naher Zukunft“ ein Viertürer mit fünf Sitzen geplant. Auch am autonomen Fahren arbeite das Unternehmen.