Audi RS e-tron GT ice race edition wird in limitierter Stückzahl gebaut

Audi feiert den 40. Geburtstag der Audi Sport GmbH mit dem RS e-tron GT in einer Sonderauflage. Die „ice race edition“ verkörpere eine neue Ausprägung der Individualisierung, so die Ingolstädter.

Der Hersteller bezieht seine Inspiration zu dieser Edition vom GP Ice Race in Österreich. Die ice race edition wird in einer Sonderserie von 99 Exemplaren für Europa angeboten. Basis für die limitierte Auflage ist der unverändert 440 kW/598 PS starke RS e-tron GT. Damit geht es in 3,3 Sekunden von 0 auf Tempo 100 und weiter bis 250 km/h. Beim Gleichstromladen mit 270 kW Leistung kann in fünf Minuten Energie für etwa 100 Kilometer Fahrstrecke in die Akkus gezogen werden.

Die 1952 begonnene und 2019 wiederbelebte Veranstaltung GP Ice Race ist vom skandinavischen Skijöring abgeleitet, allerdings ziehen die Rennwagen die Skifahrer und es gibt Show- und Demoläufe mit driftenden Rennwagen aus Vergangenheit und Gegenwart.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Ausgehend von der Karosseriefarbe in Florettsilber metallic, erhält der RS e-tron GT eine Folierung, die mit Transparenzen arbeitet und nicht die gesamte Oberfläche abdeckt. Violette Kontrastelemente setzen Akzente. Die Markenembleme der vier Ringe an Front und Heck erscheinen in Weiß statt in den traditionellen Tönen Chrom oder Schwarz. Hinzu kommen 21-Zoll-Felgen in Schwarz, ein schwarzes Dach aus CFK und Privacy-Verglasung.

Innen präsentieren sich Sitzmittelbahnen, Schulterbögen und Seitenwangen der Ledersitze in Diamantsilber, das mit den schwarzen Bereichen kontrastiert. Ein neues Lenkrad, in Leder-Alcantara-Kombination ausgeführt, besitzt analog zu Rennwagen in der Zwölf-Uhr-Stellung eine Farbmarke in Diamantsilber. Akzente in der Mittelkonsole und der Armaturentafel, Fußmatten mit modifiziertem RS-Logo und die „Audi-exclusive“-Badges runden die ice race edition im Interieur ab. Die Kontrastnähte in Violett greifen ein Exterieur-Attribut auch im Innenraum wieder auf.

„Die hohe Exklusivität haben wir auch in der digitalen Welt verwirklicht“, erklärt Michael Binder, Produktmanager von Audi exclusive. „Im MMI-Display bieten wir ein eigens für die Edition generiertes MMI-Hintergrundbild an. Parallel bestehen im Bereich der Themenwelten die bekannten Auswahlmöglichkeiten fort.“ Mit dem geänderten Hintergrundbild im MMI ist im unteren linken Bereich des Bildschirms dann der Schriftzug RS e-tron GT ice race edition eingeblendet. Unten rechts sehen die Kunden die individuelle Seriennummer ihrer exklusiven Edition.

Einen Preis für den RS e-tron GT ice race edition nennt Audi noch nicht. Das reguläre, als Basis dienende Modell kostet aktuell in Deutschland ab 142.500 Euro.