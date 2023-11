Sono Motors meldet Investorendeal für Solarintegrations-Geschäft

Das als Elektroautobauer gegründete Münchner Start-up Sono Motors hat die Unterzeichnung von Investitionsvereinbarungen mit YA II PN, Ltd. („Yorkville“) bekannt gegeben. Diese sollen es dem sich mittlerweile rein auf Solartechnologie für Fahrzeuge anderer Unternehmen konzentrierenden Unternehmen ermöglichen, sich zu restrukturieren, das seit Mai 2023 laufende Eigenverwaltungsverfahren zu beenden und sein Geschäft mit Solarintegration weiterzuführen.

Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen sei man mit dieser Transaktion in der Lage, eine ausreichende Finanzierung für seine Geschäftstätigkeit bis mindestens Ende 2024 zu erhalten, so Sono Motors in einer Mitteilung. Der Vollzug der Verträge mit Yorkville und die Aufhebung des Insolvenzverfahrens würden derzeit für Ende Januar 2024 erwartet.

„Die letzten Monate waren für alle bei Sono Motors anstrengend, aber gleichzeitig auch unglaublich lehrreich. Jetzt ist es an der Zeit, das Gelernte in Erfolg umzuwandeln. Unser erfahrenes Team ist begierig darauf, weiter an unserer Vision zu arbeiten, und ist in den letzten Monaten über sich hinaus- und noch enger zusammengewachsen. Wir glauben, dass die Vereinbarung mit Yorkville uns die Möglichkeit für einen vielversprechenden Neustart gibt“, sagt Jan Schiermeister, der derzeit als Head of Technology bei Sono Motors tätig ist.

Der Neustart des Unternehmens geht Hand in Hand mit einer Umstrukturierung des Managements. Nach der Unterzeichnung des Investorenvertrages habe man in den letzten Tagen allen Mitarbeitenden, die Ende Oktober gekündigt wurden, eine Wiederbeschäftigung anbieten können, die von der Mehrheit der Belegschaft bereits angenommen wurde. „Diese große Bereitschaft zur Rückkehr ist für mich ein deutliches Zeichen für eine außerordentlich hohe Motivation und Einsatzbereitschaft. Diese Mitarbeitenden sind das Rückgrat von Sono Motors, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam gestärkt aus dem zu erwartenden Abschluss des Eigenverwaltungsverfahrens hervorgehen werden“, so Schiermeister.

Höchste Priorität habe nun die Markteinführung des „Solar Bus Kits“, einer von Sono Motors entwickelten Solarnachrüstlösung für Diesel- und Elektrobusse zur Reduzierung von CO2-Emissionen. „Darüber hinaus wird Sono Motors die Entwicklung und Vermarktung seiner einzigartigen Solarintegrationstechnologie weiter vorantreiben, die eine Vielzahl von Fahrzeuganwendungen wie Kühlfahrzeuge, Last-Mile-Lieferwagen und Pkw nachhaltig antreiben und damit einen wesentlichen Beitrag zur Klima- und Mobilitätswende leisten kann“, heißt es.

Trotz des laufenden Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung habe man auch im Jahr 2023 neue Kundenbeziehungen aufgebaut und bestehende gestärkt sowie kürzlich die Zusammenarbeit mit einem der zehn größten Fahrzeughersteller der Welt durch die Unterzeichnung eines neuen Servicevertrags vertieft, erklärt Sono Motors abschließend. Seit März 2023 sei die Gesamtzahl der Kunden und Partner für die Solartechnologie von 25 auf 28 gestiegen.