Sono Motors stellt Sion-Programm ein und konzentriert sich auf Solartechnologie

Sono Motors strukturiert sein Geschäftsmodell um und konzentriert sich künftig ausschließlich auf die Nachrüstung und Integration von Solartechnologie in Fahrzeuge von Drittanbietern. Gleichzeitig hat das Unternehmen das Programm für sein Solar-Elektroauto Sion eingestellt.

Die Solarlösungen bestehend aus Hardware, wie Leistungselektronik, und Software, würden bereits heute von 23 Geschäftspartnern in Europa, Asien und den USA eingesetzt und in einer Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Autos von anderen Herstellern, Bussen, Kühlfahrzeugen und Wohnmobilen, getestet, so Sono Motors in einer Mitteilung. Flottenbetreiber könnten von der Integration der Sono-Solartechnologie profitieren, indem sie Kraftstoff, Kosten und CO2 einsparen und durch diese Reduzierung von Treibhausgasemissionen zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen.

Die Einstellung des Sion-Programms spiegele die Entscheidung des Start-ups wider, sich angesichts der schlechten Bedingungen auf dem Kapitalmarkt auf ein weniger kapitalintensives Geschäftsmodell zu konzentrieren. Rund 90 Prozent des Finanzierungsbedarfs für 2023 würden durch das Sion-Programm verursacht. Da das E-Auto-Programm ressourcenintensiv gewesen sei, setze das Unternehmen „jetzt signifikante Einsparungsmaßnahmen“ um.

„Die Umstrukturierung ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von Sono Motors“, sagte Laurin Hahn, Mitbegründer und CEO von Sono Motors. „Auch wenn wir mit dem Sion-Programm unser ursprüngliches Herzensprojekt einstellen mussten, bietet uns die Verlagerung unseres gesamten Fokus auf B2B-Solarlösungen die Möglichkeit, weiterhin innovative Produkte in der Solarindustrie zu entwickeln. Trotz der mehr als 45.000 Reservierungen und Vorbestellungen für den Sion waren wir gezwungen, auf die anhaltende Instabilität der Finanzmärkte zu reagieren und unser Geschäft zu verschlanken. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen.“

Man arbeite derzeit als Entwicklungspartner und Zulieferer mit Unternehmen in zehn Märkten in Europa, Asien und den USA zusammen, unter anderem mit Mitsubishi Europe, Chereau und den beiden Volkswagen-Tochterunternehmen Scania und MAN Truck & Bus, betonte Sono Motors. In Zukunft wolle man sich speziell auf Busse und Autos von anderen Fahrzeugherstellern konzentrieren. Sono Motors will nun seine Technologie weiter skalieren und mit der für das zweite Quartal 2023 geplanten Einführung der nächsten Generation des „Solar Bus Kit“ – einer massentauglichen Nachrüstlösung für einen umweltfreundlicheren öffentlichen Personennahverkehr – beginnen. Gespräche mit potenziellen Investoren konzentrierten sich fortan ausschließlich auf das Solargeschäft, hieß es.

Die Erfolge im Rahmen des Serien-Validierungsprogramms des Sion mit 18 Fahrzeugen waren nach Ansicht des Unternehmens Beweis dafür, dass das Konzept eines Solar-Elektrofahrzeugs funktioniert. Kurz vor dem Eintritt in die Vorserienproduktion sei der Sion auf dem besten Weg, die Solar-Technologie in der Automobilbranche „zu revolutionieren“, so das Start-up. Obwohl man das Sion-Programm eingestellt habe, werde das Unternehmen weiter seine patentierten Technologien für das laufende Nachrüstungs- und Integrationsgeschäft nutzen. Zusätzlich beabsichtigt Sono Motors, das Sion-Programm zu verkaufen.

Sion-Reservierungen sollen zurückgezahlt werden

Mit der Kampagne #savesion wollte Sono Motors eigentlich die Weiterführung des Sion-Programms sichern, indem es mehr Geld von seiner Community durch Anzahlungen für das Solar-Elektroauto einsammelt. Ende Januar war die Aktion noch verlängert worden, die Erfolgsaussichten aber wohl nicht groß genug.

Für Sion-Reservierungen, die vor der #savesion-Kampagne angezahlt wurden, hat das Unternehmen den Angaben nach einen Rückzahlungsplan. Dieser sieht die Rückzahlung in mehreren Raten zuzüglich eines Bonus über die nächsten zwei Jahre vor, beginnend mit der ersten Rate im Mai 2023. Die Beträge sämtlicher Zahlungszusagen, die seit 8. Dezember 2022 im Rahmen der #savesion-Kampagne getätigt wurden, wird Sono Motors nicht einziehen.

Im Zuge der Entscheidung des Unternehmens, das Sion-Programm einzustellen, plant Sono Motors die Entlassung von etwa 300 Mitarbeitern. In diesem Zusammenhang hat Thomas Hausch beschlossen, von seiner Rolle als COO zurückzutreten. Er wird das Unternehmen noch bei der Umstrukturierung unterstützen. „Ohne Thomas‘ professionelles Engagement und seine herausragende Persönlichkeit wäre unser Sion-Programm nicht so weit gekommen. Wir sind ihm sehr dankbar für seinen bisherigen Einsatz und seine Unterstützung unserer zukünftigen Pläne“, sagte Laurin Hahn.