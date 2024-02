2023: Erstmals über zwei Millionen Elektroauto-Neuzulassungen in Europa

Die Neuzulassungen im europäischen Automobilmarkt erreichten 2023 den höchsten Stand seit der Pandemie. Die starke Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) und der wachsende Einfluss neuer Marktteilnehmer führten laut den Analysten von Jato Dynamics „zu erheblichen Veränderungen in der Automobillandschaft des Kontinents“.

Die Neuzulassungen von Pkw in Europa-28 beliefen sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 12.792.151 Einheiten: ein Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Volkswagen-Konzern erzielte 2023 den größten Marktanteil in Europa und legte von 24,7 Prozent im Jahr 2022 auf 25,8 Prozent zu.

Elektroautos treiben Wachstum

Ein Großteil des Wachstums auf dem europäischen Neuwagenmarkt im Jahr 2023 wurde von BEVs angetrieben, die mit 2.011.209 zugelassenen Einheiten einen Anteil von 15,7 Prozent am Gesamtmarkt hatten. Dies stelle einen neuen Höchststand für diese Kategorie dar und erreiche fast das Niveau der 2.049.157 Zulassungen von Dieselfahrzeugen, so Jato. „Diese Ergebnisse festigen Europas Status als zweitgrößter Markt für BEVs weltweit, hinter China (~5 Millionen Einheiten), aber vor den USA (1,07 Millionen Einheiten).“

„Obwohl das Wachstum im November ins Stocken geriet und dann im Dezember stark zurückging, unterstützen Anreize weiterhin die Verbreitung von BEV in ganz Europa. Betrachtet man jedoch die Daten nach Zulassungsart, wird deutlich, dass die Anreize derzeit nur für Unternehmen, Flotten und Vermieter interessant sind“, so Felipe Munoz von Jato.

Den Daten für 27 Märkte zufolge stiegen die BEV-Zulassungen von Flotten und Unternehmen um 51 Prozent, während sie bei den privaten Käufern um 4 Prozent zunahmen. Jato hebt hervor, dass nur 39 Prozent aller BEV-Zulassungen von privaten Käufern getätigt wurden – ein Rückgang um neun Prozentpunkte gegenüber 2022.

„Das mangelnde Interesse von Privatkäufern ist eine große Hürde, die die Branche überwinden muss. Der Verkauf an Privatpersonen ist für die Automobilhersteller in der Regel am profitabelsten, daher müssen sie unbedingt mehr tun, um diese Art von Kunden zu gewinnen“, erklärt Munoz.

Chinesische Marken & Tesla auf dem Vormarsch

Eine weitere zentrale Veränderung in der europäischen Automobillandschaft im Jahr 2023 war laut den Analysten das weitere Vordringen chinesischer Automarken. Zu den 23 Marken, die 2022 bereits in der Region aktiv waren, seien im vergangenen Jahr sieben neue hinzugekommen. Insgesamt seien im zurückliegenden Jahr 321.918 Fahrzeuge chinesischer Marken zugelassen worden, 79 Prozent mehr als im Vorjahr.

„Obwohl chinesische Marken im Jahr 2023 einen Rekordmarktanteil von 2,6 % gegenüber 1,7 % im Jahr 2022 verzeichneten, sind die Behauptungen einer ‚Invasion“ übertrieben“, merkt Munoz an. Nur acht der 30 in Europa erhältlichen chinesischen Marken hätten mehr als 1.000 Einheiten verzeichnet, 72 Prozent davon allein die Marke MG.

Tesla hat derweil 2023 seinen Aufstieg fortgesetzt. Als achtzehnte Marke mit den meisten Zulassungen im Jahr 2022 habe der US-Elektroautobauer nun Nissan und Volvo überholt und sei in Europa auf den sechzehnten Platz aufgestiegen, so Jato. Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr 362.300 Zulassungen erreicht – ein Plus von 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und damit einen Rekordmarktanteil von 2,83 gegenüber 2,06 Prozent im Jahr 2022.

Tesla war laut Jato der größte Marktanteilsgewinner innerhalb des BEV-Segments, gefolgt von SAIC (MG), der BMW Group, Toyota und Mercedes-Benz. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Renault-Gruppe, Stellantis, Hyundai Motor Company, Nissan und Ford die größten Marktanteilsverluste im BEV-Segment.

Das Tesla Model Y sei im Jahr 2023 das am häufigsten zugelassene Modell in Europa gewesen – „das erste Mal, dass ein nicht-europäisches Modell und ein Elektromodell die Rangliste angeführt haben“, berichtet Jato. Es sei zudem das meistverkaufte Fahrzeug in Märkten wie Norwegen, Dänemark, Schweden, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und Finnland gewesen.

„Die große Beliebtheit des Model Y und die Preissenkungen in der gesamten Produktpalette haben Tesla geholfen, den größten Marktanteil seit seiner Ankunft in Europa zu erreichen. Tesla hat das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, kommentiert Munoz.