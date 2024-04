China-Elektroautobauer Xpeng: „Wir müssen den Markt nicht fluten“

Der chinesische Elektroautobauer Xpeng will ab Mai Kunden in Deutschland die Sportlimousine P7 und das SUV G9 bestellen lassen. In Norwegen, Schweden und Niederlande ist das Unternehmen schon seit vergangenem Jahr vertreten. Für den deutschen Markt wurden nun erstmals Ziele genannt.

Manager Markus Schrick, früher Geschäftsführer von Toyota und von Hyundai in Deutschland, hat in Interviews über die Pläne von Xpeng in Deutschland gesprochen. Gemeinsam mit Vertriebschefin Fengying Wang (53) habe er einen „sehr realistischen Ansatz“ für den Start hierzulande ausgearbeitet, sagte er dem Manager Magazin. XPeng wolle mittelfristig in jedem Segment, in dem man antritt, mindestens drei Prozent Marktanteil erreichen. „Wir müssen den Markt nicht fluten“, senkte Schrick die Erwartungen.

Im Vertrieb setzt Schrick zum Start auf zwölf Händler mit 24 Standorten. Bis 2026 soll nicht nur die Modellpalette auf fünf Autos wachsen, sondern auch das Vertriebsnetz: auf dann 60 Partner und 120 Autohäuser. „Kein Kunde soll mehr als 150 Kilometer zu einem Standort fahren müssen“, erklärte Schrick gegenüber dem Portal Edison. Den Händlern verspricht er eine „gute zweistellige Marge“. Das habe bereits große VW-Händler wie Standorte von BMW und Mercedes gelockt.

Beim Service setzt Xpeng auf ein eigenes Teilelager in Deutschland. „Das erste Auto verkauft der Verkäufer, die nächsten fünf, sechs oder sieben der Service“, glaubt Schrick.

Volkswagen hat sich im letzten Jahr für 700 Millionen Dollar mit fünf Prozent an XPeng beteiligt. Die geplanten gemeinsamen Modelle will VW nur in China verkaufen, Abstrahleffekte von der Partnerschaft erwartet Schrick dennoch. „Das hilft uns auf jeden Fall“, sagte er. „Bei Kunden, aber auch bei Händlern. Das Signal ist klar: Wenn Volkswagen daran glaubt, können das nicht die schlechtesten Autos sein.“

Für die 4,90 Meter lange Sportlimousine P7, die über eine Batteriekapazität von 86,2 kWh verfügt, stehen in Deutschland drei Versionen zur Auswahl. Die Leistung reicht von 203 kW (276 PS) bis 348 kW (473 PS), mit einer Ladung lassen sich bis zu 576 Kilometer gemäß WLTP-Norm fahren. Los geht es bei 49.600 Euro.

Das SUV-Flaggschiff G9 steht ebenfalls in drei Versionen zur Verfügung, mit 230 kW (312 PS) mit Heckantrieb bis 405 kW (550 PS) via Allradsystem und bis zu 570 Kilometer Reichweite. Das 4,90 Meter lange SUV kostet deutsche Kunden ab 57.600 Euro.