Bosch-Prognose: 70 Prozent Elektro-Neuwagen in Europa im Jahr 2030

Der weltgrößte Autozulieferer Bosch hat im Rahmen der Präsentation der Geschäftszahlen 2023 über sein weiteres Vorgehen im Bereich der Antriebe informiert. Das Unternehmen setzt verstärkt auf Elektromobilität, dazu gehören gemäß der Strategie weiter teilelektrische Lösungen. Bosch will zudem Wasserstoff-Technologien forcieren.

„Die Elektromobilität kommt – die Frage ist nur, wie schnell in den verschiedenen Regionen der Welt“, sagte Konzernchef Stefan Hartung. „In Europa werden 2030 nach unserer Einschätzung voraussichtlich 70 Prozent aller Neuwagen reine Elektroautos sein, in China und Nordamerika 40 bis 50 Prozent.“ Wo große Distanzen mit schweren Fahrzeugen zu überwinden seien, bleiben laut Hartung Lösungen wie Plug-in-Hybrid und Range-Extender noch einige Zeit gefragt.

2030 könne der Umsatz mit Wasserstoff-Technik voraussichtlich fünf Milliarden Euro erreichen, so der Konzern. „2023 ist unsere Produktion von Brennstoffzellen-Systemen in Stuttgart und im chinesischen Chongqing angelaufen“, sagte Hartung. Leitmarkt werde voraussichtlich zunächst China sein, in Europa und Nordamerika erwartet Bosch erst in der nächsten Dekade größere Zuwächse.

Aus technischer Sicht sei der schnellste Weg zum klimaneutralen Nutzfahrzeug-Verkehr mit dem Wasserstoff-Motor möglich, so Bosch. Für die entsprechende Technik sieht man 2030 ein Marktvolumen von „nahezu einer Milliarde Euro“. Der Bosch-Chef erklärte: „Schon in diesem Jahr kommt in Indien ein Wasserstoffmotor mit unserer Einblastechnik auf die Straße, und wir arbeiten bereits an fünf Serienaufträgen namhafter Lkw-Hersteller aus allen Teilen der Triade.“

Auch an der zunehmenden Wasserstoff-Erzeugung will Bosch teilhaben: Weltweit werde bis 2030 die Kapazität für die Wasserstoff-Elektrolyse gut 170 Gigawatt installierter Leistung erreichen – rund 25-mal so viel wie heute, erwartet das Management. „Mit unserem Elektrolyse-Stack sind wir auf Kurs zum Markteintritt im nächsten Jahr“, erläuterte Hartung. „Bosch soll künftig nicht nur als Name für Wasserstoff-Antriebe, sondern auch für die Wasserstoff-Produktion stehen. Wir werden als Zulieferer den Zukunftsmarkt aktiv mitgestalten.“

„Große Wachstumschancen“ durch Klimaschutz

Insgesamt spiele der Klimaschutz für Bosch weiterhin eine zentrale Rolle, betonte das Unternehmen. Er bietet aus Sicht von Stefan Hartung große Wachstumschancen, auch wenn sich Märkte wie die Elektromobilität verzögert entwickeln würden.

„Allerdings sehen wir, dass der Klimaschutz nicht mehr allein an der Spitze der politischen Agenda steht – unter dem Eindruck komplexer Geopolitik und zunehmender sozialer Spannungen in unserer Gesellschaft“, so der Konzernchef. Bosch halte jedoch an den hohen Vorleistungen für Technologien einer CO2-neutralen Zukunft fest, um seinen Beitrag zu leisten und die Transformation an der Spitze mitzugestalten. Hartung: „Die Förderung CO2-effizienter Technologien steht zwar unter Spardruck. Klimaschutz erfordert jedoch anhaltende Investitionen – vom Staat, von Unternehmen und von jedem Einzelnen.“