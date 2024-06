Tesla legt laut Bericht deutsche Fabrik für fünf Tage größtenteils still

Tesla wird die Produktion in seinem deutschen Werk in der Brandenburger Gemeinde Grünheide laut Berichten an fünf Tagen größtenteils stilllegen. Der US-Elektroautobauer teilte demnach kürzlich der Belegschaft mit, er werde „im Juni erneut an fünf Tagen kurze Boxenstopps einlegen, um Prozesse in der Fabrik zu optimieren“ und um sie auf „zukünftige Herausforderungen vorzubereiten“.

Konkret werde in keinem Bereich von Fahrzeugfertigung und Powertrain am 7., 14., 17., 27. und 28. Juni produziert, heiße es in der Mitteilung, berichtet das Handelsblatt. Die Produktion ende jeweils am Vortag mit der Spätschicht um 22 Uhr. Von den produktionsfreien Tagen ausgenommen seien die Bereiche Casting, Plasma und Cell.

Die Produktion in dem Werk nahe Berlin stand in den vergangenen Monaten immer wieder still. Anfang März legten unbekannte Täter Feuer an einem Strommast, der Teil der Energieversorgung des Tesla-Standorts ist. Das führte für mehrere Tage zu Problemen in der Fabrik.

Anfang Mai setzte Tesla die Produktion für vier Tage aus, um eigenen Angaben nach Prozesse zu optimieren. Die übrige Belegschaft schickte das Unternehmen zudem ins Homeoffice und begründete dies mit den Protesten gegen die geplante Werkserweiterung.

Den Protesten zum Trotz beschlossen die Gemeindevertreter von Grünheide im vergangenen Monat mehrheitlich den Bebauungsplan für eine Erweiterung des Geländes. Tesla will nach früheren Angaben die Produktion am Standort auf eine Million Autos pro Jahr verdoppeln. Aktuell hat die Marke allerdings wie andere Hersteller mit der schwächelnden Nachfrage nach Stromern in einigen Ländern zu kämpfen.

Um Überkapazitäten abzubauen, hatte Tesla angekündigt, zehn Prozent der Mitarbeiter zu entlassen. Das trifft auch die Beschäftigten in der einzigen europäischen „Gigafactory“ des Konzerns in Deutschland. In Grünheide arbeiten aktuell rund 12.500 Beschäftigte.