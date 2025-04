Tesla meldet 500.000 Model Y aus deutscher Produktion

Tesla meldet einen Meilenstein für seine Europa-Fabrik in der Brandenburger Gemeine Grünheide nahe Berlin: Dort wurde kürzlich das 500.000. Exemplar des Mittelklasse-SUV Model Y hergestellt.

Der US-Elektroautobauer hat die Fabrik im März 2022 eröffnet und stellt dort seitdem das Model Y her. Seit Kurzem rollt der Bestseller der Marke in einer umfassend überarbeiteten Version mit unter anderem aufgefrischten Außendesign vom Band. Nach dem Hochlauf der neuen Modellgeneration sollen die zuletzt insbesondere auch in Deutschland zurückgegangenen Verkäufe der Marke wieder steigen.

Die Konstruktion der „Giga Berlin“ begann im Jahr 2020. Das Werk wurde für deutsche Verhältnisse sehr schnell errichtet. Das gelang auch deshalb, weil Tesla den Standort in Teilabschnitten hochzieht. Die nächste Ausbauetappe verzögert sich allerdings aufgrund der zuletzt schleppenden Nachfrage nach Elektroautos in vielen Ländern Europas. Die E-Autos aus Berlin werden auch in den Nahen und Mittleren Osten sowie nach Taiwan verschifft.

Nach Angaben von Tesla von Anfang des Jahres können in der bisher einzigen europäischen Fabrik des Unternehmens derzeit über 375.000 Elektroautos pro Jahr entstehen. Ob und wann auch andere E-Auto-Modelle hierzulande gefertigt werden, bleibt abzuwarten. Neben dem Model Y werden derzeit Batterien in Grünheide gefertigt, die angekündigte Produktion von einzelnen Zellen steht noch aus.

Seit der Eröffnung vor drei Jahren habe der US-Konzern in Deutschland mehr als 11.000 unbefristete, gut bezahlte Arbeitsplätze in einer Region geschaffen, die als strukturschwach galt, betonte kürzlich der Leiter des deutschen Tesla-Werks André Thierig. Jeder neunte Industriearbeitsplatz in Brandenburg sei mittlerweile in Grünheide. Der Konzern aus den USA habe mehr als fünf Milliarden Euro in den Brandenburger Standort investiert und sei der größte industrielle Arbeitgeber des Bundeslandes.

Tesla befindet sich laut Thierig auf einem guten Weg, die Produktion wieder auf 5.000 Fahrzeuge pro Woche hochlaufen zu lassen. Dieses Niveau habe man schon im vergangenen Jahr erreicht, da wolle man mindestens wieder hin. Es gebe die Möglichkeit, am Standort weiter zu wachsen. Das hänge aber von der Nachfrage der Märkte ab.