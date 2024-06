Ankündigung von EU-Strafzöllen auf China-Elektroautos stößt auf Kritik

Die Europäsche Union hat neue Zölle auf Elektroautos aus China angekündigt. Zukünftig sollen statt wie bisher 10 Prozent je nach Hersteller zwischen 17 und 38 Prozent der Summe des Listenpreises und der Transportkosten aufgerufen werden. Das stößt nicht nur in der Volksrepublik auf Kritik.

Chinas Außenministerium bemängelte die Untersuchung als Protektionismus. Die EU suche eine Ausrede, um Zölle gegen importierte Autos aus dem Land zu erheben. Das verstoße gegen internationale Handelsregeln, sagte Sprecher Lin Jian in Peking. Zuletzt werde das den eigenen Interessen Europas schaden. Zuvor hatte Lin bereits angekündigt, dass China nicht tatenlos zusehen und seine Interessen schützen werde.

Die geplante Zollererhöhung ist Folge einer Untersuchung der EU zur Frage, ob China den eigenen Herstellern durch hohe Subventionen Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz in Europa verschafft und so den europäischen Markt verzerrt. Die Untersuchung hatte die EU im vergangenen Herbst eingeleitet – und kam diesen Monat zu dem vorläufigen Schluss, dass E-Autoimporte aus China der europäischen Autobranche schaden.

Ob die Zölle von bis zu 38,1 Prozent tatsächlich gezahlt werden müssen, hängt den Angaben zufolge davon ab, ob mit China eine andere Lösung gefunden werden kann. Sie würden dann rückwirkend von Anfang Juli an einbehalten werden, sollte sich die EU darauf verständigen, langfristig höhere Zölle zu erheben.

„Ein weiterer Schritt weg von globaler Zusammenarbeit“

„Die Ankündigung der EU ab Anfang Juli vorläufig hohe zusätzliche Zölle von bis zu 38,1 Prozent auf E-Pkw aus China zu erheben, ist ein weiterer Schritt weg von globaler Zusammenarbeit. Durch diese Maßnahme wächst das Risiko eines globalen Handelskonfliktes weiter an“, warnte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie Hildegard Müller. „Fakt ist außerdem: Ausgleichszölle für aus China importierte E-Pkw sind nicht geeignet, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie zu stärken.“

Die deutsche Autoindustrie setze sich für freien und fairen Handel ein, sagte Müller weiter. „Jede protektionistische Maßnahme, dazu zählen zusätzliche Zölle genauso wie ungerechtfertigte und marktverzerrende Subventionen, schränken freien Handel ein und bergen das Risiko von Handelskonflikten, die sich letztlich zum Nachteil aller Seiten auswirken. Der potenzielle Schaden, der von den jetzt angekündigten Maßnahmen ausgehen könnte, ist womöglich höher als der mögliche Nutzen für die europäische – und insbesondere die deutsche – Automobilindustrie.“

Die VDA-Präsidentin merkte an, dass Ausmaß und die Art und Weise von Subventionen in China „eine Herausforderung“ seien. Auch die chinesische Regierung sei jetzt dazu aufgerufen, mit Blick auf die Faktenlage Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Es liege auch an China, mit konstruktiven Vorschlägen auf Europa zuzugehen „sowie wettbewerbsverzerrendes Verhalten konsequent und schnell zu stoppen“, um so eine Ausweitung von Handelskonflikten zu vermeiden. Positiv sei, dass die EU-Kommission hier bereits ein entsprechendes Gesprächsangebot unterbreitet hat.

ACEA fordert „solide Industriestrategie für die Elektromobilität“

Der europäische Autoverband ACEA erklärte, freier und fairer Handel bedeute, es müssten gleiche Bedingungen für alle Wettbewerber gelten. „Der europäische Automobilsektor braucht vor allem eine solide Industriestrategie für die Elektromobilität, um weltweit wettbewerbsfähig zu sein“, so ACEA-Generaldirektorin Sigrid de Vries.

Auch unter Ökonomen ist die Einführung von Zöllen umstritten. Der Chef des Münchner ifo-Instituts, Clemens Fuest, meinte, die EU sollte darauf verzichten. Mit einem Handelskrieg sei niemandem gedient, sagte er der Tagesschau. Unter den Industriekonzernen in Deutschland ist laut einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft eine klare Mehrheit für Zölle. Demnach beklagen viele Unternehmen in Deutschland, die chinesische Regierung verzerre den Wettbewerb.

Ergebnis wohl höhere Preise

Die angedrohten Strafzölle auf chinesische Elektroautos würden die Preise für Konsumenten künstlich in die Höhe treiben, prognostizierte der europäische Automobilclub ACE. Die hohen Preise für E-Autos in Deutschland seien nach wie vor die größte Hürde beim Kauf eines Batterie-Fahrzeugs. Stefan Heimlich, Vorsitzender des ACE: „Strafzölle auf chinesische E-Autos müssen am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen. Zudem gefährden sie hierzulande den Hochlauf der E-Mobilität massiv. Wir brauchen bezahlbare Fahrzeuge, einen offenen Dialog mit anderen Ländern und vor allem keinen Handelskrieg.“

Die Entscheidung, Strafzölle zu erheben, werde dazu führen, dass einige preisgünstige Modelle ganz vom Markt verschwinden und somit künstlich ein hohes Preisniveau für E-Autos aufrechterhalten werde, so Heimlich. „Das wird die Kaufentscheidungen der Verbraucherinnen und Verbraucher für ein batterieelektrisches Fahrzeug negativ beeinflussen. Deutschlands Ziel, bis 2030 15 Millionen Stromer auf die Straße zu bringen, rückt mit dieser Entwicklung in weite Ferne.“

Zuvor war gemutmaßt worden, dass die EU Importe von E-Autos aus China mit 20 Prozent besteuern wird. Das hätte laut Simulationsrechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) spürbare Auswirkungen auf den bilateralen Handel und die Produktion in Europa. Die Menge importierter E-Autos aus China würde um 25 Prozent zurückgehen, so das Forschungsinstitut. Umgerechnet auf die fast 500.000 Fahrzeuge, die 2023 importiert wurden, entspreche dies schätzungsweise 125.000 Stück im Wert von fast 4 Milliarden US-Dollar. Der Rückgang würde in großen Teilen durch eine steigende Produktion innerhalb der EU sowie eine geringere Menge an E-Auto-Exporten aufgefangen, was dann spürbar höhere Preise für Endverbraucher bedeuten dürfte.