„Smart-Europachef sieht „eine Art Anti-E-Auto-Stimmung““

Mercedes-Benz hat die Hälfte von Smart an den Geely-Konzern verkauft. Die angebotenen Elektroautos werden inzwischen exklusiv in China entwickelt und laufen nur dort vom Band. Damit ist auch Smart von neuen Strafzöllen auf China-Autos betroffen. Europa-Chef Dirk Adelmann hat mit n-tv.de über die Politik gesprochen.

Die EU-Kommission hat in diesem Jahr vorläufige Strafzölle für E-Autos aus chinesischen Werken verhängt. Er sei „ganz klar der Meinung, dass Protektionismus ein Weg ist, der uns definitiv mehr schadet als nützt“, sagte Adelmann. „Und ich rede jetzt nicht von Schlag und Gegenschlag und Aufschaukeln, sondern generell glaube ich, dass eine Einschränkung des Freihandels nicht im Interesse Europas, nicht im Interesse Deutschlands und auch nicht im Interesse von Smart generell sein kann.“

Eine Erhöhung der Importzölle um 20 oder 21 Prozent gehe in der Regel mit einer Preiserhöhung von 17 bis 19 Prozent einher, wenn man die Mehrkosten komplett an die Kunden weitergeben wolle, erklärte der Manager. Aber das sei derzeit rein hypothetisch. Er sei „guter Dinge“, dass die EU-Kommission und China spätestens bis zum 2. November, wenn die vorläufigen Zölle in reguläre übergehen würden, eine Lösung finden werden.

Eine intelligentere Lösung könnte ein Quotensystem anstelle von Zollerhöhungen sein. Derzeit rede man über einen Marktanteil chinesischer Hersteller von deutlich unter fünf Prozent. Das sei „wirklich marginal“. So etwas könne man auch anders regeln als mit Zöllen. „Generell glauben wir aber auch, dass die Zollerhöhung völlig ins Leere laufen wird, also zumindest für die betroffenen Unternehmen. Wir haben einige Wettbewerber, die bereits angekündigt haben, dass sie dann keine günstigen und klimafreundlichen batterieelektrischen Fahrzeuge nach Europa exportieren werden, sondern Plug-in-Hybride oder Verbrennerfahrzeuge“, so der Smart-Europa-Chef. „Dann hätten wir es in Europa geschafft, das zarte Pflänzchen der Elektromobilität komplett vertrocknen zu lassen.“

Zuletzt hat die Nachfrage nach Elektroautos in einigen Märkten nachgelassen. „Ja, wir stellen in der Tat in mehreren europäischen Ländern eine Art Anti-E-Auto-Stimmung fest“, so Adelmann. In Deutschland sei das nicht zuletzt durch den abrupten Stopp der Kaufförderung Ende 2023 entstanden. Das habe nicht nur hier dazu geführt, dass viele Kunden verunsichert seien. Das sei „das Schlimmste, was man in einer solchen Transformationsphase hin zu klimaneutraler Mobilität machen kann“.

Auf die Frage, ob Smart in Deutschland als chinesische Marke wahrgenommen werde, antwortete Adelmann: „Wir werden als europäische Marke wahrgenommen und treten auch so auf. Und so positionieren wir uns auch in China, um uns vom Wettbewerb zu differenzieren.“ Dabei setze man vor allem auf das Design, das noch von Mercedes-Benz verantwortet wird. Außerdem habe man in Renningen, der Geburtsstätte des Smart, das Entwicklungszentrum für Europa. „Das heißt, wir bleiben im Kern eine europäische Marke, auch wenn die Fahrzeuge in China gebaut werden und größtenteils Geely-Technologie nutzen.“