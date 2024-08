Leapmotor-Elektroautos kommen nach Europa, 500 Verkaufsstellen geplant

Leapmotor International, ein von Stellantis geführtes Gemeinschaftsunternehmen des europäischen Autokonzerns und des China-Herstellers Leapmotor, hat diesen Monat die ersten Leapmotor-Fahrzeuge, das SUV C10 und den Kleinwagen T03, von Shanghai (China) zu europäischen Häfen verschifft.

„Dieser Schritt unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Partner, zeitnah nachhaltige Mobilität und Innovationen auf dem europäischen Markt für Elektrofahrzeuge anzubieten“, heißt es. „Die Modelle C10 und T03 sind mit modernster E-Technologie ausgestattet und bieten eine außergewöhnliche Leistung, Effizienz und Reichweite.“

Stellantis hatte im Oktober 2023 bekannt gegeben, in Leapmotor zu investieren und für 1,5 Milliarden Euro einen 20-prozentigen Anteil an dem chinesischen Unternehmen zu erwerben. Damit soll der Verkauf von Leapmotor in China sowie in Europa vorangetrieben werden. Das neue Joint Venture Leapmotor International hat „exklusive Rechte für den Export und den Verkauf sowie die Herstellung von Leapmotor-Produkten außerhalb von Greater China“. Es strebt den Angaben nach bis 2030 den Verkauf von 500.000 Elektroautos außerhalb Chinas an.

„Die Auslieferung der ersten Leapmotor-Fahrzeuge C10 und T03 nach Europa in diesem Monat ist ein Meilenstein in der Partnerschaft von Stellantis und Leapmotor“, sagte jetzt Stellantis-CEO Carlos Tavares. „Dieser Schritt bekräftigt unser Engagement, unseren Kundinnen und Kunden innovative und nachhaltige Mobilitätslösungen zu bieten. Angesichts der soliden Geschäftsbasis von Stellantis in Europa und der harten Arbeit der Teams unserer Unternehmen zur Gewährleistung von Produktinnovation und -qualität bin ich fest davon überzeugt, dass die Fahrzeuge von Leapmotor von den europäischen Kundinnen und Kunden allgemeinhin akzeptiert werden.“

„Die Modelle C10 und T03 wurden von Anfang an so konzipiert, dass sie die hohen Standards der globalen Kundinnen und Kunden erfüllen“, betonte Zhu Jiangming, Gründer, Chairman und CEO von Leapmotor. In den nächsten drei Jahren solle jedes Jahr mindestens ein weiteres Modell auf den Markt kommen.

Mit der Nutzung der Stellantis-Vertriebskanäle plant das Joint Venture, die Zahl der Verkaufsstellen für Leapmotor-Fahrzeuge in Europa von 200 Ende 2024 auf 500 im Jahr 2026 zu steigern. Mit dieser Abdeckung solle ein hohes Serviceniveau sichergestellt werden.

„Während der C10 und der T03 ihre Reise nach Europa angetreten haben, setzen sich Stellantis und Leapmotor weiterhin dafür ein, die Grenzen von Innovation und Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie kontinuierlich zu verschieben. Die Lieferung diesen Monat ist der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit. Deren Ziel ist es, die Landschaft der Elektromobilität in Europa und darüber hinaus zu verändern“, heißt es.

Leapmotor C10 & T03

Der C10 ist das erste globale Produkt von Leapmotor, das nach internationalen Design- und Sicherheitsstandards gebaut wird. Der C10 basiert auf der von dem Unternehmen entwickelten Technologie-Architektur LEAP3.0, die „branchenführende intelligente Elektrotechnologie wie die zentral integrierte elektronische und elektrische Architektur, die Cell-to-Chassis (CTC)-Technologie und das branchenführende intelligente Cockpit“ beinhalte.

Der C10 wird als ein voll ausgestatteter, familienfreundlicher Wagen im D-Segment beworben. Das Modell biete das beste Fahr- und Handling-Erlebnis des Segments, eine Reichweite von 420 Kilometern gemäß WLTP und sei in der Lage, eine 5-Sterne-Euro-NCAP-Bewertung zu erreichen, so der Anbieter.

Der T03 ist ein kleiner Fünftürer – „ein elegantes Stadtauto im A-Segment mit einem Innenraum, der an das B-Segment erinnert“, erklärt Leapmotor. Das Elektroauto sei nicht nur stilvoll, sondern auch angenehm zu fahren und habe eine Reichweite von 265 Kilometern nach WLTP. In einer Qualitätsstudie von J.D. Power habe das Modell den ersten Platz im Segment der kleinen Elektroautos belegt.