Aehra gibt Fabrikpläne und Namen seiner Debütmodelle bekannt

Die neue Premium-Elektroautomarke Aehra aus Italien hat die Namen ihrer ersten beiden Modelle bekannt gegeben. Das zuerst Ende 2022 vorgestellte SUV wird Impeto heißen, die Mitte 2023 präsentierte Limousine Estasi. Darüber hinaus hat das Start-up einen Entwicklungsplan im Wert von 1,2 Milliarden Euro für den Bau einer Autofabrik vorgestellt.

Mitte 2026 soll die Produktion des SUV Impeto starten. Ebenfalls Mitte 2026 soll die Fertigung der Limousine Estasi beginnen. Die zweite Baureihe basiere auf der gleichen „hochflexiblen, hochmodernen“ Elektrofahrzeug-Plattform wie das SUV und sei zusammen mit seinem Schwestermodell entwickelt worden, hieß es bei der Premiere.

In Kombination mit einem in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Miba Battery Systems entwickelten Akkupaket sollen die Aehra-Elektroautos eine Reichweite von 800 Kilometern erzielen. Konkrete weitere Daten gibt es noch nicht. Der Stückpreis des SUV soll bei 160.000 bis 180.000 US-Dollar (ca. 146.000/164.000 Euro) liegen, zur Limousine gibt es noch keine Preisangabe. Von jeder seiner ersten beiden Baureihen will Aehra 20.000 bis 25.000 Einheiten verkaufen.

Aehra hat dem Ministerium für Industrie und Made in Italy, das den italienischen Automobilfonds kontrolliert, kürzlich einen Entwicklungsplan im Wert von 1,2 Milliarden Euro für den Bau einer modernen Fertigungsanlage vorgelegt. Demnach wird das Unternehmen einen neuen Produktionscampus in Mosciano Sant’ Angelo in der Region Abruzzo im Zentrum Italiens schaffen.

CEO Hazim Nada sagte laut dem Portal Electrive zur Standortwahl: „Abruzzo ist die Heimat der weltweit führenden italienischen Kohlefaserindustrie. Dieser Faktor wird entscheidend für die Schaffung des Kohlefaser-Monocoques sein, das das Herzstück der Aehra-Limousinen- und SUV-Modelle bildet und einen weltweiten Durchbruch für Serienfahrzeuge darstellt. Als Region mit spezieller regionaler Entwicklung bietet Abruzzo weitere steuerliche Vorteile.“

Der Spatenstich für die 207.000 Quadratmeter große Anlage soll noch in diesem Jahr erfolgen. Aehra will 540 neue Arbeitsplätze in der geplanten Autofabrik und weitere 110 neue Arbeitsplätze in seiner Zentrale in Mailand schaffen.