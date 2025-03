Deutsches Start-up Theion sammelt 15 Millionen Euro für Kristallschwefel-Batterien ein

Das Berliner Unternehmen Theion hat seine Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro abgeschlossen und will damit die Entwicklung seiner nächsten Generation von Kristallschwefel-Batterien vorantreiben. Die Technologie solle Deutschland im Bereich E-Mobilität in die Führungsposition bringen. Relevante Märkte seien die elektrische Luftfahrt und Aerospace, Elektrofahrzeuge mit erweiterter Reichweite und reduzierten Produktionskosten sowie stationäre Energiespeicherung.

Die Finanzierungsrunde wird von Team Global angeführt, außerdem partizipieren Enpal und Geschwister Oetker Beteiligungen. Die Investoren seien überzeugt von der Innovationskraft der Kristallschwefel-Batterie, heißt es. Die Lösung stelle eine günstigere und leistungsfähigere Alternative zur Lithium-Ionen-Batterie dar und verringere den CO2 – Fußabdruck signifikant.

„Wir haben noch ein Stück Weg vor uns, aber diese Innovation kann die Welt verändern: In naher Zukunft sind CO2 -neutrale Elektroflüge möglich, auch der Durchbruch der E-Autos auf der Straße rückt in greifbare Nähe, wenn die Reichweite sich signifikant erhöhen lässt“, sagt Ulrich Ehmes, CEO von Theion.

„Ich bin mir sicher, dass die Kristallbatterietechnologie Mobilität und stationäre Energiespeicherung revolutionieren kann – und Theion steht an der Spitze dieser Technologie-Revolution“, so Lukasz Gadowski, CEO und Gründer von Team Global. „Theion wird der Welt helfen, ein ganz neues Niveau für sichere, nachhaltige und kosteneffiziente Elektrifizierung zu erreichen. Diese Zellchemie kann nicht nur die Kosten in der Automobil- und Mobilitätsbranche drastisch senken, sondern auch ein Impulsgeber für die elektrifizierte Luftfahrt sein.“

Basierend auf Marktbeobachtungen geht Theion davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Batterien sich bis 2030 verdreifachen wird. Das würde einem Gesamtvolumen von 8 TWh oder 500 Milliarden Euro pro Jahr entsprechen, das die Bereiche E-Mobilität an Land (340 Mrd. Euro), dem stationären Energiespeicher-Sektor (175 Mrd. Euro) und elektrifizierten Flugzeugen (20 Mrd. Euro) umfasst. Europa könne eine führende Rolle in diesem milliardenschweren Batteriemarkt einnehmen, indem es Schwefel nutzt, glaubt man bei Theion. Das upgecycelte Abfallmaterial mit einer resilienten Lieferkette mache Batterien für alle erschwinglich und treibe die Energiewende an Land, in der Luft und auf See voran.

Neuer Ansatz der Batteriefertigung

Theion entwickelt eine eigenen Angaben nach komplett neue Batterie-Technologie, die bisherige Schwächen von Lithium-Ionen-Batterien überwindet. Dazu heißt es: „Sie basiert auf dem Element Schwefel. Dieses upcyclingfähige Abfallprodukt ersetzt Nickel und Kobalt – es ist nahezu unbegrenzt verfügbar und stellt damit eine nachhaltige Lösung ohne Entsorgungsrisiken dar. Im direkten Vergleich mit Lithium-Ionen-Batterien weist die patentierte Kristallschwefel-Batterie einen deutlich geringeren CO2 -Fußabdruck auf und verbessert die Resilienz der Lieferkette.“

Zudem habe Schwefel eine signifikant höhere Energiedichte. Das mache zukünftige Batterien dreimal leichter als aktuelle Lithium-Ionen-Batterien. Der limitierende Faktor sei bisher die Zyklen-Lebensdauer solcher Batterien. Um wirtschaftlich rentabel zu sein, müssten Schwefelbatterien über 1000 Zyklen erreichen. Genau hierfür habe Theion eine Lösung entwickelt, die auf der monoklinischen Gamma-Kristallstruktur von Schwefel basiert. Mit Hilfe von patentierten Verfahren lege sie den Grundstein für die Verlängerung der Lebensdauer der Batterie.

Weltweit arbeiten Start-ups an Schwefel-Technologien für Batterien. Theion ist eigenen Angaben nach der Einzige, der auf die Kristallform von Schwefel setzt „und zudem der einzige stark finanzierte Spieler aus Europa“.