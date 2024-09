Renault-Chef warnt vor hohen EU-Strafen wegen zu wenig Elektroautos

Die europäische Autoindustrie könnte wegen zu hoher CO2-Emissionen Geldstrafen in Höhe von 15 Milliarden Euro entgegensehen, da die Nachfrage nach Elektroautos nachlässt. Das sagte Laut Luca de Meo, CEO der Renault-Gruppe, laut Automotive News.

Die Autobauer müssen 2025 strengere EU-CO2-Zielen erfüllen: Die Obergrenze für die durchschnittlichen Emissionen der verkauften Neufahrzeuge sinkt von 116 g/km im Jahr 2024 auf 94 g/km.

„Wenn die Elektrofahrzeuge auf dem heutigen Niveau bleiben, muss die europäische Industrie möglicherweise 15 Milliarden Euro Strafe zahlen oder die Produktion von mehr als 2,5 Millionen Fahrzeugen aufgeben“, so de Meo, der auch Präsident des Europäischen Autoherstellerverbandes ACEA ist. „Die Geschwindigkeit, mit der die Elektroautos auf den Markt gebracht werden, ist nur halb so hoch wie das, was wir brauchen, um die Ziele zu erreichen, die es uns erlauben würden, keine Geldstrafen zu zahlen.“

Für eine Überschreitung des CO2-Grenzwertes müssen Hersteller in der EU eine Strafe von 95 Euro pro verkauften Fahrzeug für jedes Gramm über dem Grenzwert zahlen. Das könnte für große Unternehmen zu Strafen in Höhe von Hunderten Millionen Euro führen. „Alle reden von 2035, also in zehn Jahren, aber wir sollten über 2025 reden, weil wir schon jetzt Probleme haben“, sagte de Meo. 2035 sollen nach Plänen der EU in der Region nur noch emissionslose Autos neu zugelassen werden dürfen.

„Wir müssen ein wenig Flexibilität erhalten. Die Festlegung von Fristen und Bußgeldern ohne die Möglichkeit, dies flexibler zu gestalten, ist sehr, sehr gefährlich“, so de Meo. In einem Bericht der Marktexperten von Dataforce heißt es, dass die Hersteller trotz der Skepsis des Marktes gegenüber Elektroautos den Absatz von vollelektrischen und Hybridfahrzeugen stark steigern müssen, um die CO2-Ziele für 2025 zu erreichen. Ford und Volkswagen sind demnach am weitesten von ihrem Ziel entfernt.