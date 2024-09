Maxus bringt 2024 Elektro-Pick-up eTerron 9 nach Europa

Mit dem eTerron 9 stellt die chinesische Marke Maxus einen vollelektrischen Pick-up-Truck mit serienmäßigem Allradantrieb für Europa vor. Das Modell mit großzügiger Pritsche biete eine hohe Nutz- und Anhängelast sowie Komfort.

Der eTerron 9 setzt auf zwei Elektromotoren: Die beiden Permanentmagnet-Synchronmotoren entwickeln 125 kW/170 PS vorne und 200 kW/272 PS an der Hinterachse, woraus sich eine Systemleistung von 325 kW/442 PS ergibt. „Neben beindruckender Beschleunigung ermöglicht diese Kombination einen Allradantrieb, der beste Traktion auf der Straße und selbst in schwierigem Gelände sicherstellt“, heißt es.

Das sogenannte All-Terrain-System (ATS) umfasst sechs voreingestellte Fahrmodi, die von „Normal“ bis „Schlamm“ und „Sand“ reichen. Daneben können Kunden einen benutzerdefinierten Modus individuell konfigurieren, um Lenkung, Motorenleistung und das Ansprechverhalten der Stabilitätskontrolle, aber auch die Energierückgewinnung und die Höhe der serienmäßigen Luftfederung an die persönlichen Vorlieben anzupassen.

Die Energie für den Elektroantrieb liefert eine 102-kWh-Hochvoltbatterie, die sich mit bis zu 115 kW an Schnellladestationen innerhalb von rund 40 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen lassen soll. Das Lithium-Eisen-Phosphat-Akkupack (LFP) wurde laut Maxus nach der eigens entwickelten Tetris-Bauweise in einem Neun-Zellen-Schutzrahmen konzipiert, der die Kräfte – wie beim Tetris – horizontal und vertikal verteilt. Dies minimiere den Platzbedarf und erhöhe Kapazität und Sicherheit.

„Neu ist auch das 9-Kanal-Belüftungssystem, das zur optimalen Batterietemperatur beiträgt und höchste Leistung unter allen Bedingungen garantiert“, so das Unternehmen. „Zusammen mit einer effizienten Energierückgewinnung verbessert das Wärmemanagement die Reichweite im Winter um 10 Prozent gegenüber bewährten Elektroautos.“ Die Normreichweite des eTerron 9 liegt bei bis zu 430 Kilometern pro Akkuladung nach WLTP-Norm.

Dank der serienmäßigen „Vehicle to Load“-Funktion (V2L) verwandelt sich das Fahrzeug auf Wunsch in eine „Powerbank“: Die in der Batterie gespeicherte Energie versorgt externe Verbraucher mit Strom. Neben mehreren 2,2-kW-Steckosen im „Frunk“ und an der Ladefläche gibt es einen externen 6,6-kW-Anschluss, an den sich beispielsweise die Werkzeuge von Handwerksbetrieben oder E-Bikes und Kühlboxen im Campingurlaub anschließen lassen.

Das 5,50 Meter lange Modell bietet eine maximale Nutzlast von 620 Kilogramm. Sollen längere Gegenstände transportiert werden, lässt sich die Rückwand der Fahrerkabine auf Knopfdruck versenken. Dadurch entsteht eine bis zu 2,40 Meter lange Ladefläche. Hinzu kommt ein 236 Liter großer „Frunk“ unter der Motorhaube, in dem Gepäck wettersicher transportiert werden kann. Er bietet zudem zwei Sitzplätze für die Pause oder das Camping. Wem das nicht reicht, der kann bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast an den Haken nehmen.

Weiches Leder soll ein hochwertiges Ambiente im eTerron 9 schaffen, der achtfach elektrisch einstellbare Fahrersitz verfügt über Belüftung und Massagefunktion. Die beiden Vordersitze lassen sich zudem mit wenigen Handgriffen umlegen, sodass eine nahezu ebene Schlaffläche mit 170 Zentimetern Länge entsteht. Praktisch im Alltag sind die 20 Ablagefächer, die im gesamten Fahrzeug verteilt sind. Fronthaube und Heckklappe lassen sich elektrisch öffnen.

Die Mehrlenker-Hinterradaufhängung und die Luftfederung, die die Bodenfreiheit geschwindigkeitsabhängig anpasst, erwartet man eher in einem Pkw als in einem Pick-up. Sie reduzieren die Wank- und Nickbewegungen des Fahrzeugs. Die mithilfe der Luftfederung anpassbare Fahrzeughöhe wirkt sich zudem auf den Luftwiderstand und damit auf die Reichweite aus. Im „Easy-Load-Modus“ lässt sich die Ladefläche um 60 Millimeter absenken, was das Be- und Entladen vereinfacht.

In Kombination mit der Semi-Monocoque-Karosserie, die die Vorteile von Unibody-Konstruktion und Leiterrahmen vereinen soll, „sind eine außergewöhnliche Fahrstabilität und ein hoher Komfort garantiert“, wirbt Maxus. „Für Sicherheit sorgt der hohe Anteil (73 Prozent) an ultrahochfestem Stahl, der auch an A-, B- und C-Säulen zum Einsatz kommt. Beim Crashtest der unabhängigen Prüforganisation Euro NCAP werden fünf Sterne erwartet. Damit es gar nicht erst zu einem Unfall kommt, sind selbstverständlich die gängigen Assistenzsysteme wie ein Notbremssystem und ein Spurverlassenswarner an Bord.“

Die Sicht und Sichtbarkeit verbessert das „Great Surround-Terrain Lighting System“: Das Fernlicht blickt mehr als 400 Meter voraus.

Der Verkaufsstart für den eTerron 9 ist für das vierte Quartal geplant. Weitere Informationen zum Pick-up, darunter die Preise und Details zur Markteinführung in den einzelnen Märkten, sollen später bekannt gegeben werden.