Leapmotor bietet in Deutschland ab 18.900 Euro Elektroautos an

Der europäische Autoriese Stellantis und der chinesische Fahrzeughersteller Leapmotor bringen mit einem Joint Venture Elektroautos nach Europa. In wenigen Tagen sollen Bestellungen für den Kleinwagen T03 und das Mittelklasse-SUV C10 angenommen werden. Los geht es bei 18.900 Euro.

Stellantis hatte 2023 bekannt gegeben, in Leapmotor zu investieren und für 1,5 Milliarden Euro einen 20-prozentigen Anteil an dem Unternehmen zu erwerben. Damit soll der Verkauf von Leapmotor in China sowie in Europa vorangetrieben werden. Das neue Joint Venture Leapmotor International hat „exklusive Rechte für den Export und den Verkauf sowie die Herstellung von Leapmotor-Produkten außerhalb von Greater China“. Es strebt den Angaben nach bis 2030 den Verkauf von 500.000 E-Autos außerhalb Chinas an.

Nun ist die deutschsprachige Website von Leapmotor online und informiert über die ersten beiden in Deutschland verfügbaren Modelle.

Der 3,62 Meter lange T03 ist ein Fahrzeug im A-Segment mit einer Innenausstattung, wie man sie laut Stellantis eher aus dem B-Segment kennt. Er wird in Deutschland ab einem Preis von 18.900 Euro vertrieben und soll Ende September in den Handel kommen. Der T03 bietet unter anderem eine Fahrbatterie mit 37,3 kWh für eine Reichweite von 265 Kilometern nach WLTP-Norm. Die Antriebsleistung beträgt 70 kW (95 PS), der Stromverbrauch wird mit 16,3 kWh/100 km angegeben.

Das 4,73 Meter lange SUV C10, das auf der Architektur Leap 3.0 basiert und als erstes Modell von Leapmotor für den globalen Markt entworfen wurde, ist ab 36.400 Euro erhältlich, im Oktober soll es bei den Handelspartnern stehen. Der 160 kW (218 PS) starke C10 nutzt ein 69,9 kWh großes Akkupaket, womit er auf eine WLTP-Reichweite von 420 Kilometern kommt. Die Batterie lässt sich in 30 Minuten von 30 Prozent auf 80 Prozent laden.

Weitere Informationen zu den hierzulande angebotenen ersten beiden Modellen sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Mit den Vertriebskanälen von Stellantis will Leapmotor International in Europa bis Ende 2024 über 350 Verkaufsstellen bieten. Ab dem vierten Quartal soll die weitere Expansion in die Regionen Indien & Asien-Pazifik, Naher Osten & Afrika und Südamerika erfolgen.

Laut Stellantis sind die ersten Elektroautos von Leapmotor in den vergangenen Wochen per Schiff von China nach Deutschland verschifft worden und hier angekommen. Zukünftig sollen die Fahrzeuge in Europa gebaut werden. Bereits beschlossen ist, dass der T03 im Stellantis-Werk im polnischen Tychy vom Band rollen wird. Leapmotor-International-CEO Tianshu Xin sagte am Dienstag in Italien: „Die Produktion des T03 wird dort im vierten Quartal starten.“ Wo der C10 in Europa gefertigt werden wird, steht laut Xin noch nicht fest.