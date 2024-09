Pfalzwerke nehmen ersten Schnellladepark bei XXXLutz in Betrieb

Die Unternehmensgruppe XXXLutz und die Pfalzwerke AG kooperieren seit diesem Jahr bei Ladeinfrastruktur und haben jetzt den ersten gemeinsamen Schnellladepark am XXXLutz-Standort in Wolfsburg in Betrieb genommen. Damit stehen insgesamt acht HPC-Ladepunkte (High Power Charging) mit bis zu 300 Kilowatt (kW) und vier Gleichstrom-Ladepunkte (DC) mit bis zu 50 kW für die Kunden bereit.

„Beim Standort in Wolfsburg blicken wir auf einen optimalen Bauablauf von der Planung bis zur Inbetriebnahme zurück. Alle Beteiligten haben zielorientiert zusammengearbeitet und den Standort in Rekordzeit umgesetzt“, so Michael Hickl, Projektleiter Bau im Bereich E-Mobility bei den Pfalzwerken. „Im März erfolgte die erste Anfrage zum Netzanschluss bei der LSW Netz GmbH, danach folgte die Detailplanung mit den Kollegen von XXXLutz und bereits im August konnten wir mit den Bauarbeiten starten – die Trafostation wurde geliefert und der 20 KV-Netzanschlusses konnte hergestellt werden.“

In den kommenden vier Jahren wollen die Pfalzwerke insgesamt rund 500 Schnellladepunkte auf den Parkplätzen der deutschen Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl errichten. In Schweinfurt, Würzburg, Wiesbaden, Obernburg und Dreieich sind derzeit weitere Stromtankstellen im Bau und sollen voraussichtlich im Oktober und November in Betrieb gehen. Das Ludwigshafener Unternehmen errichtet und betreibt die Ladeinfrastruktur auf dem von XXXLutz zur Verfügung gestellten Grund.

„Die meisten E-Mobilisten möchten ihr Fahrzeug direkt am Aufenthaltsort laden – also während sie einkaufen, Erledigungen machen oder Freizeitaktivitäten nachgehen. Daher investieren wir in Elektromobilität, die sich leicht in den Tagesablauf integrieren lässt, und kooperieren für unsere Ladeparks zielgerichtet mit Handels- und Logistikunternehmen sowie mit der Immobilienwirtschaft, Städten und Gemeinden“, erklärt Florian Dommel, Bereichsleiter E-Mobility bei den Pfalzwerken.