Caterham-Elektroauto Project V wird von Yamaha angetrieben

Die Sportwagen-Manufaktur Caterham hat 2023 mit dem Project V ein Elektroauto-Konzept vorgestellt. Mit dem geplanten Serienmodell will die britische, mittlerweile in japanischem Besitz befindliche Marke zukünftig mehr als nur spartanische Verbrenner-Sportwagen bieten. Das finale Fahrzeug soll 2026 unter anderem Namen starten, der Motor wird von einem Motorradhersteller stammen.

Caterham hat kürzlich verkündet, dass Yamaha die Serienversion des Project V mit einer „hochmodernen E-Achse“ ausstatten und „seine Technologie und sein Know-how im Bereich der Fahrzeugbewegungssteuerung“ zur Verfügung stellen werde. Caterham gehe damit „in die nächste Phase der Entwicklung“ hin zur Serie.

Details zum Yamaha-Antriebsstrang gibt es noch nicht. Bei der Vorstellung des Project V hieß es, dass dieser einen batterieelektrischen Antriebsstrang mit einem 200 kW (272 PS) starken Motor an der Hinterachse hat. Damit gehe es in unter 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Temp 230.

Seine Energie bezieht der Project V von einem 55-kWh-Lithium-Ionen-Batteriepaket „mit fortschrittlichem Wärmemanagement“. Damit sollen 400 Kilometer pro Ladung gemäß WLTP-Norm möglich sein. Die Batteriehöhe des Konzepts von 80 Millimetern soll für das Serienfahrzeug auf 60 Millimeter reduziert werden.

Yamaha entwickelt laut Autocar bereits Motoren für Autos. Diese beschreibe das japanische Unternehmen als Lösungen „mit branchenführender Leistungsdichte“. Yamaha habe sich kürzlich als technischer Partner des neuen Lola-Formel-E-Teams verpflichtet.

Caterham-CEO Bob Laishley erklärte gegenüber Autocar, dass die Entscheidung, am Project V mitzuarbeiten, ebenso von Yamaha getroffen wurde wie von ihm selbst. „Was die Entscheidung für Yamaha im Gegensatz zu anderen Optionen angeht, so hat Yamaha eine lange Erfahrung in der Unterstützung von Autoherstellern mit Technologie und versteht durch sein Zweiradgeschäft die Notwendigkeit der Gewichtsoptimierung.“

Das auf dem Project V basierende Serienauto soll als Einstieg in die Zukunft von Caterham als Marke dienen. Frühestens 2026 soll es auf den Markt kommen, mit so vielen Fremdteilen anderer Autohersteller wie möglich. „Wir haben schon immer so gearbeitet“, so Anfang des Jahres Laishley. Das sei kein Manko, so stamme etwa bei den Türen alles, was man nicht sieht oder was unauffällig ist, vom Audi TT. Dadurch spare sich Caterham die Entwicklung inklusive Fensterhebetechnik, Schließmechanismus und Dichtungen.

Die Serienversion des Project V soll 80.000 Pfund (rund 96.000 Euro) kosten, so teuer war bisher noch kein Modell der Marke. Das liegt laut Laishley hauptsächlich an der Batterie. Er peilt einen jährlichen weltweiten Absatz zwischen 2000 und 5000 Stück an.